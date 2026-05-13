Nhận định U17 Hàn Quốc vs U17 Yemen, 0h00 ngày 14/5: Chờ kết quả có lợi cho U17 Việt Nam

TPO - Nhận định bóng đá U17 Hàn Quốc vs U17 Yemen, VCK U17 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U17 Hàn Quốc chỉ cần một kết quả hòa để vượt qua vòng bảng VCK U17 châu Á và có vé đi World Cup. Đây cũng là tỷ số có lợi cho U17 Việt Nam.

U17 Hàn Quốc đã thắng ngược ấn tượng trước U17 Việt Nam. Ảnh: ﻿AFC.

Nhận định trước trận U17 Hàn Quốc vs U17 Yemen

Tại bảng C, U17 Hàn Quốc dẫn đầu với 4 điểm sau 2 trận. Xếp sau là U17 Việt Nam và U17 Yemen, cùng có 3 điểm. U17 UAE đứng cuối với chỉ một điểm. Bước vào trận đấu cuối cùng, U17 Hàn Quốc nắm ưu thế lớn nhất để giành vé dự World Cup khi chỉ cần một kết quả hòa là đủ. U17 Yemen phải thắng để tránh mọi rủi ro về kịch bản đi tiếp.

U17 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp nếu thắng U17 UAE. Còn khi U17 Việt Nam hòa trận cuối, chúng ta cần quan tâm kết quả ở cặp còn lại, chờ đợi U17 Yemen thua hoặc hòa U17 Hàn Quốc. Lúc này, U17 Việt Nam nắm lợi thế trước U17 Yemen về thành tích đối đầu.

Trở lại với trận đấu giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen, cục diện sẽ khó lường. U17 Hàn Quốc đã bế tắc trong hơn 80 phút trước U17 Việt Nam, sau đó vùng dậy mạnh mẽ và ghi liên tiếp 4 bàn. Trong 2 trận đã đấu ở U17 châu Á, U17 Hàn Quốc đều làm tốt ở khâu kiểm soát bóng chủ động. Vấn đề của U17 Hàn Quốc chỉ là tạo ra cơ hội và ghi bàn. Với 4 bàn nã vào lưới U17 Việt Nam, đội bóng xứ Kim chi giải tỏa sức nặng đôi chân và sẽ còn thi đấu ấn tượng hơn.

U17 Yemen thua U17 Việt Nam ở trận ra quân. Tất cả đều nghĩ họ sẽ là đội "lót đường" ở bảng đấu. Nhưng không, U17 Yemen chơi một trận xuất sắc để đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2. Vì trận thắng bất ngờ của đội bóng Tây Á, cục diện bảng C trở nên khó lường. U17 Yemen đã cho thấy sức mạnh trong những pha tổ chức phản công. Nhưng ở mặt trận phòng ngự, đội bóng này cần chấn chỉnh nếu muốn đánh bại U17 Hàn Quốc.

U17 Hàn Quốc được đánh giá có sức mạnh vượt trội ở trận đấu này. Đội bóng xứ Kim chi chưa chắc suất đi tiếp, do đó phải dốc toàn lực để tránh rủi ro. Trong kịch bản xấu nhất, U17 Hàn Quốc có thể bị loại nếu họ thua U17 Yemen và U17 Việt Nam thắng U17 UAE.

Phong độ, thành tích đối đầu U17 Hàn Quốc vs U17 Yemen



U17 Hàn Quốc đang cho thấy một bộ mặt đầy bản lĩnh của ứng cử viên vô địch. Dù có thời điểm gặp khó khăn trong việc xuyên phá các khối đội hình lùi sâu, điển hình là hơn 80 phút bế tắc trước U17 Việt Nam, nhưng khả năng bùng nổ cuối trận của đội bóng xứ Kim chi không thể coi thường. Trong 5 trận gần nhất ở cấp độ châu lục, U17 Hàn Quốc thắng 4 và hòa 1



Ngược lại, U17 Yemen là hiện tượng thú vị ở bảng đấu. Sau cú sảy chân trước Việt Nam, đội bóng Tây Á đã lột xác hoàn toàn khi đối đầu với U17 UAE. Hàng công của họ đang tỏa sáng với hiệu suất ghi bàn ổn định (trung bình 2 bàn/trận trong các giải đấu gần đây). Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là "tử huyệt" khi thường xuyên mất tập trung ở những phút cuối hiệp, điều này sẽ là miếng mồi ngon cho sự lọc lõi của người Hàn.