Nhận định U17 Việt Nam vs U17 UAE, 0h00 ngày 14/5: Quyết đấu cho vé World Cup

TPO - Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 UAE, lượt trận thứ 3 bảng C U17 châu Á 2026, lúc 0h00 ngày 14/5. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một chiến thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành vé vào tứ kết, mà còn mở ra cánh cửa lịch sử tới U17 World Cup 2026.

Nhận định trước trận đấu

Sau trận thua đầy tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mang tính quyết định với U17 UAE tại vòng bảng U17 châu Á 2026, trong bối cảnh quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Cristiano Roland.

​Hiện U17 Việt Nam đang có 3 điểm và tạm xếp thứ 2 bảng đấu. Một chiến thắng trước UAE sẽ giúp đại diện Việt Nam giành vé vào tứ kết, đồng thời có suất tham dự U17 World Cup 2026.

​Ở trận thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã chơi đầy quả cảm trong hơn 80 phút. Các học trò của HLV Cristiano Roland thậm chí là đội mở tỷ số và duy trì được thế trận kỷ luật trước đối thủ vượt trội về thể hình, tốc độ lẫn kinh nghiệm.

​Tuy nhiên, sự thiếu tập trung ở những phút cuối đã khiến U17 Việt Nam sụp đổ chỉ trong ít phút với liên tiếp bốn bàn thua. Một thất bại để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng mang tới bài học quý giá về bản lĩnh và khả năng duy trì sự tập trung ở các trận cầu lớn.

​Ở phía bên kia chiến tuyến, U17 UAE bước vào trận đấu này trong tình thế không còn đường lùi. Đại diện Tây Á mới chỉ giành được 1 điểm sau hai lượt trận và buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

​Dù vậy, hành trình của UAE từ đầu giải cũng bộc lộ không ít vấn đề, đặc biệt ở khả năng duy trì sự ổn định. Trước U17 Hàn Quốc, UAE từng tiến rất gần chiến thắng nhưng lại đánh rơi 3 điểm bởi bàn thua muộn. Đến cuộc chạm trán Yemen, đội bóng Tây Á tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ và nhận thất bại 2-3 dù từng vươn lên dẫn trước.

​Hai trận liên tiếp đánh rơi lợi thế cho thấy UAE sở hữu hàng công tương đối nguy hiểm, nhưng hệ thống phòng ngự lại thiếu chắc chắn khi chịu áp lực. Đây có thể sẽ là cơ hội để U17 Việt Nam khai thác.

​Trong bối cảnh UAE buộc phải dâng cao tìm chiến thắng, U17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ có thêm khoảng trống cho các tình huống phản công tốc độ. Nếu cải thiện khả năng chống bóng bổng, hạn chế sai sót ở các tình huống cố định và giữ được cự ly đội hình hợp lý, U17 Việt Nam đủ sức tạo nên bất ngờ.

​Sau bài học đau đớn trước Hàn Quốc, điều người hâm mộ chờ đợi lúc này không chỉ là kết quả, mà còn là bản lĩnh của những “chiến binh sao vàng” trẻ tuổi trong trận cầu quan trọng này.

Thông tin lực lượng

Hai đội có trong tay đội hình tốt nhất.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách. U17 UAE: Bentley, Nuaimi, Abdulla Meri, Sultan Mheiri, Al Awani, Salem Bani, Hussain Ali, Blooshi, El Khoury, Jneibi, Mahrous. ​ Dự đoán tỷ số: U17 Việt Nam 1-0 U17 UAE

