Chủ tịch Real Madrid tố Barca được 'bảo kê': Các trọng tài đã cướp đi 18 điểm của chúng tôi

TPO - Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, vừa tổ chức một cuộc họp báo gây chấn động làng bóng đá Tây Ban Nha cũng như châu Âu. Ở cuộc họp báo này, ông đã “tổng tấn công” truyền thông địa phương lẫn ban tổ chức và đội ngũ trọng tài La Liga.

Đầu tiên, vị chủ tịch Real Madrid khẳng định rằng đã có nhiều âm mưu chống lại đội bóng của ông. Những âm mưu ấy xuất hiện trên truyền thông khi tờ ABC được cho là đã “tô vẽ” nên nhiều vấn đề để làm suy yếu nội bộ Real Madrid. Trong cuộc họp báo này, ông Perez đã gọi tên ABC tới 27 lần, cho thấy rằng người đàn ông này quyết tâm công kích truyền thông xứ bò tót nhiều thế nào.

Nhưng vấn đề cốt lõi là việc Perez chĩa mũi dùi vào ban tổ chức và đội ngũ trọng tài La Liga. Ông nhấn mạnh trong chức vô địch La Liga 2025/26 của Barcelona, Real Madrid đã bị chèn ép đến ngạt thở, bị tước tới 18 điểm.

"Chúng tôi đã vô địch 7 Champions League và giành 7 La Liga, lẽ ra phải là 14 La Liga. 7 danh hiệu kia đã bị họ (trọng tài) đánh cắp. Mùa này, họ đã cướp đi của chúng tôi 18 điểm", ông tuyên bố.

Về vấn đề trọng tài, vị chủ tịch 79 tuổi cũng tuyên bố sẽ đem vụ bê bối Negreira dính líu đến Barcelona ra, yêu cầu UEFA xét xử. Vụ Negreira là một trong những bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, liên quan đến Barcelona và José María Enríquez Negreira - cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Trọng tài Kỹ thuật (CTA) trực thuộc Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF).

Real Madrid đã bị Barca qua mặt ở La Liga 2 mùa liên tiếp

Suốt thời gian từ 2001 đến 2018 (trải qua nhiều đời chủ tịch khác nhau), Barca đã bơm tiền cho các công ty thuộc sở hữu của ông Negreira. Tổng số tiền vào khoảng 7,3 triệu euro. Mà khi ấy, ông Negreira đang đương chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trọng tài Kỹ thuật La Liga. Nhờ nguồn tiền này mà Barcelona đã nhiều lần hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài.

Perez cho biết Real đang chuẩn bị một "hồ sơ dày 500 trang" để yêu cầu UEFA xem xét vụ Negreira. Ông nhấn mạnh: "Đó là quá trình tham nhũng mang tính hệ thống. Đây là vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử bóng đá. Vậy mà chúng ta vẫn phải nghe chủ tịch ủy ban trọng tài nói rằng đó là những chuyện cần phải quên đi. Làm sao có thể quên được? Tôi đã thảo luận với UEFA và yêu cầu họ xử lý tận gốc".

Real đã tham gia vụ kiện Negreira với tư cách bên bị hại kể từ năm 2023. Gần đây Real Madrid đã gây áp lực yêu cầu tòa án truy cập toàn bộ hồ sơ tài chính, kiểm toán của Barca từ năm 2010 đến 2018. Cộng với tuyên bố từ Perez, có thể nói Real quyết phản đòn Barca thông qua bê bối này.

Và cuối cùng, Florentino Perez cũng không quên thách thức những người muốn lấy chiếc ghế ông đang ngồi ở Bernabeu. "Dưới triều đại của tôi, Real đã chinh phục 37 danh hiệu của bóng đá và 29 danh hiệu bóng rổ. Qua đây, tôi muốn nhắn gửi tới những kẻ đang thực hiện các chiến dịch vận động trong bóng tối. Mời các người bước ra tranh cử công khai với tôi”, Perez nói. "Nếu ai đó muốn tranh cử, đừng có đánh tiếng suông, hãy ra mặt và nói rõ xem họ sẽ huy động vốn từ đâu”.