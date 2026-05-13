Thể thao

Xuân Son bỏ lỡ cơ hội, Nam Định thua trắng đối thủ Malaysia tại Shopee Cup

Đặng Lai

TPO - Chiều 13/05, "chảo lửa" Thiên Trường đã chứng kiến một trận đấu đầy tiếc nuối của Thép Xanh Nam Định khi tiếp đón đại diện Malaysia - Selangor trong trận bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á. Đội bóng của Xuân Son thua trắng 0-2 và dừng bước.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà 2-2 (lượt đi thua 1-2). Những cái tên như Percy Tau, Caio Cesar và đặc biệt là Nguyễn Xuân Son liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Phút 13, Walber Motta có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng lại đi trúng người hậu vệ Selangor. Phút 33, Xuân Son khiến khán giả thót tim với pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Percy Tau, tiếc rằng bóng đi quá nhẹ.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Nam Định đã phải trả giá đắt. Phút 37, sai lầm tai hại của Mitchell Dijks khi phạm lỗi trong vòng cấm đã khiến đội nhà chịu quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR. Trên chấm 11m, tiền đạo Chrigor Moraes không mắc sai lầm nào, dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Selangor.

Các cầu thủ Nam Định đã bỏ lỡ nhiều cơ hội

Bước sang hiệp 2, HLV Vũ Hồng Việt tung Văn Kiên và Lâm Ti Phông vào sân nhằm gia tăng sức mạnh tấn công. Nam Định đã có những giây phút bùng nổ, thậm chí Lâm Ti Phông đã đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị trước đó của Percy Tau. Hy vọng lội ngược dòng càng trở nên mong manh khi các chân sút chủ nhà tỏ ra thiếu chính xác trong các tình huống phối hợp cuối cùng.

Cơn ác mộng của đại diện Việt Nam khép lại ở phút 90. Tận dụng sự nôn nóng dâng cao của hàng thủ Nam Định, Chrigor Moraes một lần nữa tỏa sáng, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0 (tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận) cho Selangor.

Thất bại này chính thức chấm dứt hành trình của Thép Xanh Nam Định tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á năm nay. Dù đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm và những sai lầm cá nhân đã khiến đội bóng thành Nam lỡ hẹn với trận chung kết.

#Nam Định #Shopee Cup #Selangor #Cúp C1 Đông Nam Á #Xuân Son #bóng đá Việt Nam #bán kết

