Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE (00h00 ngày 14/5): Chờ cột mốc lịch sử

TPO - Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE sẽ định đoạt tấm vé đi tiếp vào tứ kết U17 châu Á, đồng thời là tấm vé dự World Cup U17. Liệu U17 Việt Nam có thể vượt vũ môn để tạo nên thời khắc lịch sử?

report Đội hình dự kiến của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam thường bước vào trận đấu với triết lý kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roland, các cầu thủ trẻ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong việc duy trì cự ly đội hình và tính kỷ luật. Điểm mạnh của Việt Nam nằm ở sự khéo léo, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp và tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Nhưng điểm yếu của đội là thể lực, sức va đập và sự tập trung. Điều đó đã phản ánh ở trận thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc vừa qua. Dù cầm bóng, triển khai rất tốt trong 85 phút nhưng những phút cuối đuối sức đã khiến đội nhận liền 4 bàn thua.

Ngược lại, U17 UAE mang đặc trưng điển hình của bóng đá vùng Vịnh: thể hình lý tưởng và sức mạnh sung mãn. Họ không ngại va chạm và thường xuyên sử dụng các đường bóng dài, bứt tốc ở hai biên để khai thác khoảng trống. Sự thực dụng là vũ khí đáng sợ của UAE khi họ có thể không kiểm soát bóng nhiều nhưng luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Hiệu suất dứt điểm là vấn đề của đội bóng này. U17 UAE đang cho thấy sự kém hiệu quả. Họ có thể tung ra nhiều cú sút hơn nhưng tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng lại thấp. Chi tiết đó được phản ánh ở trận thua 2-3 trước U17 Yemen vừa qua. Cũng chính trận thua đó đã làm hẹp đáng kể cửa đi tiếp của đại diện Tây Á. Hôm nay, họ sẽ phải tất tay trước Việt Nam.

Để giành kết quả khả quan trước UAE, U17 Việt Nam cần chống bóng bổng tốt, hạn chế các quả tạt từ biên và bọc lót kín kẽ trong khu vực cấm địa. Bên cạnh đó, đội phải chắt chiu cơ hội. Trong một trận cầu chặt chẽ, một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc sự điềm tĩnh trước khung thành sẽ quyết định tất cả.

Và cuối cùng là tâm lý vững vàng: Không cuốn theo lối chơi va chạm của đối thủ và giữ cái đầu lạnh trong những phút cuối trận. Nếu làm được điều đó, đội hoàn toàn có thể mở toang cửa World Cup.

