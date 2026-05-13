Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE (00h00 ngày 14/5): Chờ cột mốc lịch sử

Trọng Đạt
Tiểu Phùng

TPO - Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE sẽ định đoạt tấm vé đi tiếp vào tứ kết U17 châu Á, đồng thời là tấm vé dự World Cup U17. Liệu U17 Việt Nam có thể vượt vũ môn để tạo nên thời khắc lịch sử?

report Đội hình dự kiến của U17 Việt Nam
6e22ea13-1eca-4785-97ca-01f2d478a97c.jpg
u17-viet-nam-vs-u17-malaysia-2-2268.jpg

U17 Việt Nam thường bước vào trận đấu với triết lý kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roland, các cầu thủ trẻ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong việc duy trì cự ly đội hình và tính kỷ luật. Điểm mạnh của Việt Nam nằm ở sự khéo léo, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp và tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Nhưng điểm yếu của đội là thể lực, sức va đập và sự tập trung. Điều đó đã phản ánh ở trận thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc vừa qua. Dù cầm bóng, triển khai rất tốt trong 85 phút nhưng những phút cuối đuối sức đã khiến đội nhận liền 4 bàn thua.

Ngược lại, U17 UAE mang đặc trưng điển hình của bóng đá vùng Vịnh: thể hình lý tưởng và sức mạnh sung mãn. Họ không ngại va chạm và thường xuyên sử dụng các đường bóng dài, bứt tốc ở hai biên để khai thác khoảng trống. Sự thực dụng là vũ khí đáng sợ của UAE khi họ có thể không kiểm soát bóng nhiều nhưng luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ.

mg-5577.jpg

Hiệu suất dứt điểm là vấn đề của đội bóng này. U17 UAE đang cho thấy sự kém hiệu quả. Họ có thể tung ra nhiều cú sút hơn nhưng tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng lại thấp. Chi tiết đó được phản ánh ở trận thua 2-3 trước U17 Yemen vừa qua. Cũng chính trận thua đó đã làm hẹp đáng kể cửa đi tiếp của đại diện Tây Á. Hôm nay, họ sẽ phải tất tay trước Việt Nam.

Để giành kết quả khả quan trước UAE, U17 Việt Nam cần chống bóng bổng tốt, hạn chế các quả tạt từ biên và bọc lót kín kẽ trong khu vực cấm địa. Bên cạnh đó, đội phải chắt chiu cơ hội. Trong một trận cầu chặt chẽ, một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc sự điềm tĩnh trước khung thành sẽ quyết định tất cả.

Và cuối cùng là tâm lý vững vàng: Không cuốn theo lối chơi va chạm của đối thủ và giữ cái đầu lạnh trong những phút cuối trận. Nếu làm được điều đó, đội hoàn toàn có thể mở toang cửa World Cup.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
#U17 Việt Nam #u17 UAE #tứ kết #World Cup #bóng đá trẻ #Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE #trực tiếp bóng đá #u17 UAE

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe