Tương lai của Michael Carrick ở Man Utd sắp ngã ngũ

Ban lãnh đạo MU xác định Michael Carrick là cái tên duy nhất mà họ muốn ưu tiên đàm phán cho vị trí HLV chính thức. Đây là thông tin được xác nhận từ Telegraph và các trang báo uy tín tại nước Anh vào tối 13/5 (giờ Hà Nội).

Sự ủng hộ tuyệt đối từ các cầu thủ, khả năng xử lý truyền thông khéo léo và thấu hiểu sâu sắc về bề dày lịch sử của MU là những điểm cộng giúp Carrick vượt lên trong danh sách ứng viên tiềm năng ngồi "ghế nóng" dài hạn tại MU. Sau khi đưa MU trở lại Champions League và là đội có điểm số cao nhất tại Premier League tính từ cột mốc thay đổi vị trí HLV trưởng, Carrick đã thuyết phục hoàn toàn ban lãnh đạo MU.

Trong 15 trận dẫn dắt MU, ông giúp Quỷ đỏ giành 10 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 2 trận. Tấm vé dự Champions League có ý nghĩa quan trọng cho MU ở giai đoạn này, mang lại cú hích tài chính khổng lồ, ước tính lên tới 100 triệu bảng ở mùa giải 2026/27. Từ bước tiến này, MU sẽ thuận lợi trong việc chiêu mộ ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng hè.

MU sẽ mở cuộc đàm phán để chốt hợp đồng trong vài ngày tới. Carrick sẵn sàng gắn bó lâu dài với sân Old Trafford, do đó quá trình thương thảo giữa đôi bên được dự đoán kết thúc nhanh chóng. Ban lãnh đạo MU cũng muốn chốt sớm vị trí HLV để Carrick được bắt tay vào kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Huyền thoại Wayne Rooney kêu gọi MU nhanh chóng ký hợp đồng gia hạn cho Carrick. Theo Rooney, không còn ai phù hợp hơn cựu tiền vệ người Anh, về sự am hiểu CLB, khả năng kiểm soát phòng thay đồ và thành tích trên sân cỏ đã được chứng minh. Các cầu thủ MU như Casemiro, Bruno Fernandes, Harry Maguire và Kobbie Mainoo ủng hộ, đặt niềm tin tuyệt đối vào Carrick.

Nguồn tin từ M.E.N tiết lộ bầu không khí ở phòng thay đồ MU cải thiện vượt bậc so với triều đại của Ruben Amorim và Erik Ten Hag. Carrick quản trị nhân sự theo hướng ôn hòa, do đó được lòng số đông. Với tầm vóc của một huyền thoại sân Old Trafford, tiếng nói của Carrick có trọng lượng hơn hẳn người tiền nhiệm. Sự kết nối giữa Carrick và hệ thống đào tạo trẻ MU cũng được đánh giá rất tốt.