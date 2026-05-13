Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 nóng ngay từ vạch xuất phát

Ngày 13/5, Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại sân vận động Thái Nguyên với sự góp mặt của 6 đội bóng hàng đầu cả nước.

Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 27/5 tại Sân vận động Thái Nguyên. Đây là lần đầu tiên Thái Nguyên trở thành địa phương đăng cai sân chơi Cúp Quốc gia nữ, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của địa phương đối với sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

Theo thể thức thi đấu, 6 đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết.

Bảng A gồm Thái Nguyên T&T, Hà Nội II và Phong Phú Hà Nam, trong khi bảng B quy tụ những đội bóng giàu truyền thống: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội I và Than Khoáng sản Việt Nam.

Trước thềm giải đấu, chủ nhà Thái Nguyên T&T cho thấy tham vọng lớn khi tăng cường lực lượng mạnh mẽ. Đội bóng xứ chè mang về 5 tân binh chất lượng từ Than KSVN, đồng thời chiêu mộ ngoại binh người New Zealand Rebecca Lake, sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch với các đối thủ mạnh như TPHCM, Hà Nội 1, Phong Phú Hà Nam.

Trong khi đó đương kim vô địch TP.HCM cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình bảo vệ danh hiệu. Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi đón sự trở lại của thủ môn Kim Thanh, đồng thời bổ sung Thu Xuân để gia tăng chiều sâu đội hình. Là đội phải di chuyển xa nhất, TP.HCM đã có mặt tại Thái Nguyên từ ngày 10/5 để sớm thích nghi với điều kiện thời tiết và mặt sân.

Dù chỉ có 6 đội tham dự, Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 vẫn được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia cùng lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.

Không chỉ là sân chơi tranh tài thường niên, giải đấu còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp độ thi đấu, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo cơ hội để các CLB tích lũy kinh nghiệm hướng tới những mục tiêu dài hạn của bóng đá nữ Việt Nam.

