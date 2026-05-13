Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 nóng ngay từ vạch xuất phát

Trọng Đạt

Ngày 13/5, Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại sân vận động Thái Nguyên với sự góp mặt của 6 đội bóng hàng đầu cả nước.

screenshot-2026-05-13-172522.png

Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 27/5 tại Sân vận động Thái Nguyên. Đây là lần đầu tiên Thái Nguyên trở thành địa phương đăng cai sân chơi Cúp Quốc gia nữ, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của địa phương đối với sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

Theo thể thức thi đấu, 6 đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết.

Bảng A gồm Thái Nguyên T&T, Hà Nội II và Phong Phú Hà Nam, trong khi bảng B quy tụ những đội bóng giàu truyền thống: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội I và Than Khoáng sản Việt Nam.

Trước thềm giải đấu, chủ nhà Thái Nguyên T&T cho thấy tham vọng lớn khi tăng cường lực lượng mạnh mẽ. Đội bóng xứ chè mang về 5 tân binh chất lượng từ Than KSVN, đồng thời chiêu mộ ngoại binh người New Zealand Rebecca Lake, sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch với các đối thủ mạnh như TPHCM, Hà Nội 1, Phong Phú Hà Nam.

Trong khi đó đương kim vô địch TP.HCM cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình bảo vệ danh hiệu. Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi đón sự trở lại của thủ môn Kim Thanh, đồng thời bổ sung Thu Xuân để gia tăng chiều sâu đội hình. Là đội phải di chuyển xa nhất, TP.HCM đã có mặt tại Thái Nguyên từ ngày 10/5 để sớm thích nghi với điều kiện thời tiết và mặt sân.

Dù chỉ có 6 đội tham dự, Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 vẫn được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia cùng lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.

Không chỉ là sân chơi tranh tài thường niên, giải đấu còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp độ thi đấu, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo cơ hội để các CLB tích lũy kinh nghiệm hướng tới những mục tiêu dài hạn của bóng đá nữ Việt Nam.

Xem Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

1.png
Trọng Đạt
#Ngày 13/5 #Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại sân vận động Thái Nguyên với sự góp mặt của 6 đội bóng hàng đầu cả nước.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe