Inter Milan vô địch Coppa Ý

Inter Milan hoàn tất cú đúp khi đánh bại Lazio để giành Coppa Italia

Kết quả này này đưa HLV Cristian Chivu thành huấn luyện viên thứ ba trong lịch sử Inter giành được cú đúp Scudetto và Coppa Italia trong cùng một mùa giải, sánh ngang với hai người tiền nhiệm vĩ đại là Roberto Mancini (mùa 2005/06) và Jose Mourinho (mùa 2009/10).

Trận đấu diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về phía Inter Milan ngay từ đầu. Các học trò của HLV Chivu nhập cuộc tự tin, làm chủ tình hình và sớm có bàn thắng ngay phút 14. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Federico Dimarco, Marcus Thuram bật cao tranh chấp khiến hậu vệ Adam Marusic lúng túng đánh đầu phản lưới nhà.

Lautaro trải qua một mùa giải tuyệt vời cùng Inter Milan

Đến phút 35, cách biệt được nhân đôi sau sai lầm tai hại của Tavares. Dumfries nhanh chân cướp bóng rồi thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Lautaro Martinez dễ dàng đệm lòng vào lưới trống. Với pha lập công này, Lautaro đã có 3 bàn thắng trong các trận chung kết Coppa Italia, cân bằng kỷ lục của hai tiền bối Hernan Crespo và Julio Cruz.

Bước sang hiệp 2, Lazio đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên hàng phòng ngự Inter Milan chơi tập trung và kín kẽ. Các cơ hội hiếm hoi do Lazio tạo ra lại bị từ chối bởi sự xuất sắc của thủ môn Josep Martinez.

Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 2-0 nghiêng về phía Inter Milan. Thầy trò HLV Chivu đã hoàn tất cú đúp quốc nội gồm Scudetto và Coppa Italia.