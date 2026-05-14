U17 Việt Nam lập kỳ tích World Cup, hẹn Australia ở tứ kết giải châu Á

TPO - Chiến thắng nghẹt thở trước U17 UAE đã giúp U17 Việt Nam tạo nên trang sử mới khi lần đầu tiên giành quyền tham dự U17 World Cup. Với vị trí nhất bảng C, đội bóng áo đỏ sẽ đối đầu U17 Australia ở vòng tứ kết.

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C đã giúp U17 Việt Nam viết nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự U17 World Cup 2026, đồng thời ghi tên mình vào vòng tứ kết U17 châu Á 2026.

Không dừng lại ở đó, thầy trò HLV Cristiano Roland còn tạo nên bất ngờ lớn khi khép lại vòng bảng ở vị trí nhất bảng C. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa 0-0, qua đó giúp đại diện Đông Nam Á vượt lên chiếm ngôi đầu với 6 điểm.

Kết quả này mở ra cơ hội thuận lợi hơn cho U17 Việt Nam tại vòng tứ kết khi đối thủ tiếp theo sẽ là U17 Australia - đội nhì bảng D. Đây được xem là thử thách “dễ thở” hơn với đội bóng áo đỏ, đặc biệt khi U17 Việt Nam từng đánh bại chính U17 Australia 2-1 ở bán kết giải U17 Đông Nam Á trước đó.

Trong khi đó, đương kim vô địch Uzbekistan - đội dẫn đầu bảng D sau chiến thắng 2-0 trước Australia - sẽ chạm trán U17 Hàn Quốc, đội nhì bảng C, trong cuộc đối đầu được dự báo đầy căng thẳng.

Hai cặp tứ kết còn lại cũng hứa hẹn hấp dẫn không kém. Nhật Bản sẽ tái ngộ Tajikistan trong màn tái hiện trận chung kết năm 2018, thời điểm đội bóng xứ mặt trời mọc thắng 1-0 để giành chức vô địch châu Á thứ ba trong tổng số 4 lần lên ngôi trong lịch sử.

Nhật Bản đi tiếp với tư cách nhất bảng B, còn Tajikistan xếp nhì bảng A sau chủ nhà Saudi Arabia.

Trong khi đó, Saudi Arabia sẽ đối đầu Trung Quốc với quyết tâm chinh phục ngôi vương sau nỗi đau thất bại ở trận chung kết năm ngoái. Dẫu vậy, đại diện Đông Á chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục, sau khi vượt qua Qatar và Indonesia để giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng B.

Lịch thi đấu tứ kết giải U17 châu Á 2026 23h ngày 15/5: U17 Nhật Bản - U17 Tajikistan 0h ngày 16/5: U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc 23h ngày 16/5: U17 Uzbekistan - U17 Hàn Quốc 0h ngày 17/5: U17 Việt Nam - U17 Australia

