Nhận định Real Madrid vs Real Oviedo, 02h30 ngày 15/5: Chiến đấu vì danh dự

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Real Oviedo, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thất bại đau đớn trước Barcelona khiến hy vọng vô địch La Liga chính thức tan biến, Real Madrid bước vào cuộc tiếp đón Real Oviedo với mục tiêu duy nhất là tìm lại niềm vui chiến thắng để xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ.

Mùa giải 2025/26 đang khép lại theo cách không thể thất vọng hơn đối với Real Madrid. Đoàn quân của Arbeloa bước vào giai đoạn cuối mùa với hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch La Liga, nhưng tất cả đã chính thức chấm dứt sau thất bại 0-2 trước đại kình địch Barcelona. Trận thua ấy trực tiếp giúp đội bóng xứ Catalan đăng quang sớm ngay trên sân nhà, tạo nên thêm một ký ức đáng quên nữa cho các madridista.

Phong độ gần đây của đội bóng áo trắng lại không thực sự ổn định. Trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2 trận. Những kết quả thiếu thuyết phục đó khiến áp lực dành cho Arbeloa ngày càng lớn, đặc biệt khi mùa giải đang trôi về những vòng cuối cùng mà Real Madrid gần như không còn mục tiêu cụ thể nào để theo đuổi.

Chính vì thế, cuộc tiếp đón Real Oviedo trên sân Bernabeu được xem là cơ hội để Los Blancos lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều và đã chính thức xuống hạng, Real Madrid gần như không được phép mắc sai lầm.

Sân nhà Bernabeu tiếp tục là điểm tựa cực kỳ vững chắc cho Real Madrid. Trong tổng số 17 trận sân nhà mùa này tại La Liga, họ thắng tới 14 trận, hòa 1 và chỉ nhận 2 thất bại. Không nhiều đội bóng có thể tạo ra áp lực lớn như Real Madrid khi được chơi tại thánh địa của mình, và đây vẫn sẽ là lợi thế rất lớn trong trận đấu sắp tới.

Ở chiều ngược lại, Real Oviedo hành quân tới Madrid trong bối cảnh tinh thần xuống thấp sau khi chính thức phải chia tay La Liga. Đây là một mùa giải đầy khó khăn đối với Oviedo khi họ liên tục vật lộn với cuộc chiến sinh tồn. Sau 35 trận đấu, đội bóng này chỉ giành được 29 điểm. Hàng công thi đấu thiếu hiệu quả khi mới ghi được 26 bàn thắng, trong khi hàng thủ đã để thủng lưới 54 lần.

Một trong những nguyên nhân lớn khiến Oviedo rơi vào tình cảnh hiện tại chính là phong độ sân khách quá yếu kém. Sau 17 chuyến hành quân mùa này, họ chỉ thắng 2 trận, hòa 4 và để thua tới 11 lần. Việc phải làm khách tại Bernabeu càng khiến nhiệm vụ giành điểm trở nên gần như bất khả thi.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng cho thấy sự chênh lệch rất lớn. Trong lần gặp nhau gần nhất, Real Madrid dễ dàng đánh bại Oviedo với tỷ số 3-0. Phần lớn những cuộc chạm trán trước đây giữa hai CLB đều diễn ra từ đầu những năm 2000, và cán cân sức mạnh gần như nghiêng hoàn toàn về phía Los Blancos.

Dẫu vậy, khi đã không còn gì để mất, Oviedo hoàn toàn có thể nhập cuộc với tâm lý thoải mái hơn. Không còn áp lực về điểm số hay cuộc chiến trụ hạng, đội khách có thể lựa chọn lối chơi cởi mở nhằm tìm kiếm một kết quả tích cực để chia tay La Liga trong danh dự. Tuy nhiên, xét trên mọi khía cạnh từ chất lượng đội hình, phong độ cho tới lợi thế sân nhà, Real Madrid vẫn được đánh giá vượt trội hoàn toàn và nhiều khả năng sẽ biết cách khép lại nỗi thất vọng vừa qua bằng chiến thắng thuyết phục trước khán giả nhà.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Real Oviedo

Phong độ của Real Madrid trong 5 trận đấu gần nhất .

Phong độ của Real Oviedo trong 5 trận đấu gần nhất.

5 lần đối đầu gần nhất giữa Real Madrid và Real Oviedo.



Thông tin lực lượng Real Madrid vs Real Oviedo

Real Madrid thiếu Mendy, Ceballos, Rodrygo, Valverde, Militao và Guler do chấn thương. Huijsen và Mbappe bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Real Oviedo không có sự phục vụ của Javi Lopez, Sibo do án treo giò. Dendoncker, Jaime Vazquez và Eric Bailly dính chấn thương.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Real Oviedo

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Diaz, Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Gonzalo Garcia, Vinicius Jr.

Real Oviedo: Escandell; Alhassane, Calvo, Costas, Vidal; Fernandez, Reina, Cazorla, Hassan; Vinas, Chaira.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 3-1 Real Oviedo