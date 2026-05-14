Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cục TDTT Việt Nam lên tiếng về lùm xùm tuyển chọn đội tuyển cờ vua dự Olympiad 2026

Trọng Đạt

TPO - Liên quan đến những tranh cãi quanh danh sách đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Chess Olympiad 2026 không có nhiều kỳ thủ hàng đầu, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã chính thức lên tiếng nhằm làm rõ quy trình tuyển chọn vận động viên cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

screenshot-2026-05-14-062004.png
Lương Phương Hạnh và Phạm Lê Thảo Nguyên

Trước đó, theo phản ánh từ một số cơ quan báo chí, quá trình tuyển chọn đội tuyển cờ vua nữ được cho là diễn ra thông qua việc lập nhóm Zalo để thông báo đăng ký tham dự giải đấu. Thông tin này nhanh chóng gây chú ý khi nhiều ý kiến cho rằng cách triển khai thiếu chuyên nghiệp, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các kỳ thủ hàng đầu.

Cụ thể, nhóm Zalo được tạo vào ngày 9/5 và yêu cầu các vận động viên đăng ký trước hạn chót ngày 10/5. Tuy nhiên, thời điểm thông báo rơi đúng cuối tuần khiến một số kỳ thủ được cho là không kịp nắm bắt thông tin, trong đó có hai gương mặt đáng chú ý là Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh.

Trước những thông tin đang gây xôn xao dư luận, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết, việc lập nhóm Zalo là hoạt động thuộc bước đầu tiên trong quá trình rà soát nhân sự của Liên đoàn Cờ vua Việt Nam, không phải quyết định tuyển chọn chính thức của Cục.

Theo cơ quan quản lý thể thao, Liên đoàn Cờ vua Việt Nam sử dụng nhóm Zalo nhằm lấy ý kiến trực tiếp từ các cá nhân vận động viên. Sau đó, các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn sẽ rà soát danh sách, tổng hợp báo cáo gửi lên Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Cục sẽ tiếp tục có văn bản lấy ý kiến từ các đơn vị chủ quản vận động viên trước khi xem xét và ra quyết định thành lập đội tuyển chính thức tham dự giải đấu.

Đại diện Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức từ Liên đoàn Cờ vua Việt Nam về danh sách đội tuyển dự Olympiad 2026.

Sau khi tiếp nhận các phản ánh từ báo chí và dư luận, Cục đã yêu cầu Liên đoàn Cờ vua Việt Nam báo cáo cụ thể toàn bộ quá trình tuyển chọn, đồng thời rà soát lại các tiêu chí chuyên môn và quy trình thực hiện nhằm đảm bảo lựa chọn lực lượng mạnh nhất đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế quan trọng này.

Trọng Đạt
#cờ vua #Olympiad 2026 #Việt Nam #tuyển chọn #Cục Thể thao #Liên đoàn cờ vua #quy trình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe