Cùng Việt Nam và Cuba, những đội tuyển nào đã giành vé dự U17 World Cup 2026?

TPO - Trong tổng số 48 đội tuyển tham dự vòng chung kết U17 World Cup, ban tổ chức đã xác định được 38 cái tên với đội tuyển mới nhất là Việt Nam.

Sau loạt trận cuối cùng bảng C, châu Á đã xác định đủ 9 đại diện tham dự VCK U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar. Đó là 8 đội tuyển đã vượt qua vòng bảng giải U17 châu Á cộng với chủ nhà Qatar. Trong số này, Việt Nam đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào sân chơi đẳng cấp nhất thế giới dành cho lứa U17.

Đội đã giành được vinh quang sau chiến dịch vòng bảng ấn tượng. Dù thua Hàn Quốc nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn xếp nhất tại bảng C với 6 điểm nhờ 2 thắng lợi trước UAE và Yemen. 8 đại diện còn lại của AFC gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Trung Quốc, Uzbekistan, Australia, Tajikistan. Riêng Qatar dù đứng thứ 3 và không thể góp mặt ở tứ kết giải châu Á nhưng họ vẫn mặc định được tham dự vòng chung kết thế giới do là chủ nhà.

Châu Âu có 11 suất. Các đội bóng vượt qua vòng loại khu vực châu Âu bao gồm những cái tên rất mạnh gồm Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Bỉ, Đan Mạch, Croatia, Serbia, Hy Lạp, Ireland, Romania, Montenegro. Khu vực vòng loại châu Âu khắc nghiệt đến nỗi những nền bóng đá lớn như Anh, Đức, Bồ Đào Nha đều không thể có vé tham dự vòng chung kết Thế giới.

Cuba giành vị trí nhất bảng vòng loại CONCACAF

Ở Nam Mỹ, 7 suất đã có chủ gồm Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela. Trong khi đó tại liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), 8 suất dành cho Mỹ, Mexico, Costa Rica, Panama, Haiti, Cuba, Honduras, Jamaica.

Trong số này, người hâm mộ đặc biệt ấn tượng đến thành tích của đội tuyển trẻ Cuba. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng U17 Cuba vẫn xếp đầu bảng, trên các đội như Belize, Curacao và El Salvador. Đây là lần thứ 3 Cuba góp mặt ở Cúp thế giới dành cho lứa U17. Châu Đại Dương cũng ấn định được 3 cái tên gồm New Zealand, New Caledonia, Fiji.

Châu Phi là khu vực kết thúc vòng loại muộn nhất. 10 suất sẽ được xác định sau hành trình vòng loại vào tháng 5 này. Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng U17 World Cup vào ngày 21/5. Giải đấu năm nay sẽ được tổ chức tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 với sự góp mặt của 48 đội tuyển.