Truyền thông khu vực ca ngợi U17 Việt Nam sau chiến tích giành vé dự World Cup

TPO - CNN Indonesia thất vọng vì đội nhà không thể giành vé dự World Cup, đồng thời gửi lời tán dương thầy trò HLV Roland sau trận thắng U17 UAE.

"U17 Việt Nam đã đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2, qua đó giành tấm vé dự U17 World Cup. Có 4 đại diện của khu vực Đông Nam Á tranh tài tại VCK U17 châu Á 2026 là U17 Việt Nam, U17 Indonesia, U17 Thái Lan và U17 Myanmar. Tuy nhiên, 3 đội còn lại đã bị loại từ vòng bảng và chia tay giấc mơ World Cup", CNN Indonesia viết.

"Trước khi đặt chân đến U17 World Cup, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại giải châu Á năm nay. Họ sẽ chạm trán với U17 Australia", báo Indonesia chia sẻ tiếp.

Trang Kompas của Indonesia khen ngợi U17 Việt Nam: "Đây là thành tích đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá trẻ Việt Nam. Trong khi đó, bóng đá trẻ Indonesia lại gây thất vọng, không thể tái lặp thành tích dự U17 World Cup như 2 năm trước đó".

Bóng đá Indonesia chịu cú sốc khi đội tuyển U17 của họ không giành vé đến World Cup. HLV Kurniawan Dwi Yulianto đứng lên nhận trách nhiệm và xin lỗi cổ động viên vì kết quả này. Thuyền trưởng U17 Indonesia khuyên các học trò phải vực dậy tinh thần vì đây không phải tận thế.

"Sự nghiệp của các tuyển thủ U17 Indonesia vẫn còn dài. Họ cần tiếp tục tập luyện và trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ. Hy vọng trong tương lai, các cầu thủ U17 Indonesia có thể cạnh tranh ở cấp độ cao hơn, cuối cùng là đội tuyển", HLV Kurniawan chia sẻ.

U17 Việt Nam đối diện thách thức phải thắng U17 UAE để đảm bảo tấm vé đi tiếp ở VCK U17 châu Á 2026, đồng thời dự World Cup. Nếu là kết quả hòa, thầy trò HLV Roland cần chờ đợi trận đấu còn lại có tỷ số thuận lợi,

Sau 90 phút, U17 Việt Nam lội ngược dòng thắng U17 UAE để tự định đoạt số phận của mình. "Chiến binh sao vàng" khép lại vòng bảng U17 châu Á với thành tích 2 thắng một thua sau 3 trận, vượt lên U17 Hàn Quốc để đứng đầu bảng C. U17 Việt Nam chạm trán U17 Australia ở tứ kết. U17 Hàn Quốc thì đụng độ U17 Uzbekistan.