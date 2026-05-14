Lịch thi đấu tứ kết U17 châu Á 2026: U17 Việt Nam tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ

TPO - Vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia đã xác định được 8 đội bóng xuất sắc nhất bước vào vòng tứ kết. Tại đây, thầy trò HLV Roland sẽ tái ngộ U17 Australia, đối thủ nhiều duyên nợ với U17 Việt Nam.

Rạng sáng nay (14/5), U17 Việt Nam cùng U17 Hàn Quốc đã trở thành hai cái tên cuối cùng giành vé vào tứ kết. Trước đó, các đội U17 của Saudi Arabia, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan và Australia đã sớm ghi tên mình vào vòng 8 đội mạnh nhất.

Đáng chú ý, việc lọt vào tứ kết năm nay đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam đã chính thức sở hữu tấm vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của các cầu thủ trẻ sau một năm chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhưng chắc chắn, đội sẽ không hài lòng với kết quả này. Các cầu thủ trẻ của HLV Roland sẽ trở lại mặt đất, chuẩn bị cho trận tứ kết để nuôi tham vọng có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất giải.

Theo lịch thi đấu được công bố, U17 Việt Nam sẽ so tài với U17 Australia vào lúc 00h00 ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Đây được dự báo là một thử thách không hề dễ dàng bởi U17 Australia luôn là thế lực đáng gờm với nền tảng thể lực và thể hình vượt trội

Nguyễn Lực và đồng đội sẽ tái ngộ U17 Australia

Nhưng tinh thần của các cầu thủ Việt Nam đang lên rất cao sau màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước UAE ở vòng bảng. Thực tế là trong 2 lần gặp U17 Australia, U17 Việt Nam đều không thua (hòa 1-1 và thắng 2-1). U17 Australia dường như gặp khó trước các đối thủ có nền tảng kỹ thuật tốt, minh chứng là ngoài việc thua U17 Việt Nam thì họ vừa gục ngã 0-2 trước U17 Uzbekistan.

U17 Việt Nam nằm ở một nhánh đấu được đánh giá là khá thuận lợi. Nếu xuất sắc vượt qua U17 Australia, đối thủ của thầy trò HLV Roland tại bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa U17 Trung Quốc và chủ nhà U17 Saudi Arabia.



Trong khi đó, nhánh đấu còn lại được xem là nhánh "tử thần" với sự góp mặt của hàng loạt ông lớn như Nhật Bản (gặp Tajikistan) và Hàn Quốc (gặp Uzbekistan). Việc tránh được những đối thủ cực mạnh này cho đến trận chung kết là một lợi thế lớn để U17 Việt Nam có thể mơ về một thứ hạng cao hơn tại giải năm nay.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

​

​