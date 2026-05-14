Thể thao

180 cầu thủ từ các khách sạn Đà Nẵng tranh cup DHA 2026

Thanh Hiền

Ngày 14/5, Chi hội Khách sạn Đà Nẵng cho hay vừa tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng đá Chi hội Khách sạn Đà Nẵng – DHA Cup 2026.

DHA Cup 2026 diễn ra từ ngày 12 - 19/5 với sự tham gia của hơn 180 cầu thủ là cán bộ, công nhân viên đến từ 12 khách sạn và resort trên địa bàn thành phố.

Giải bóng đá thu hút 12 đội bóng từ các khách sạn tham gia.

12 đội bóng tham gia gồm: nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng (Nalod), Furama Resort Danang, Pullman Danang Beach Resort, Sheraton Grand Da Nang Beach Resort & Spa, Le Sands Oceanfront Danang Hotel, Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa, Shining Signature Hội An, Namia River Retreat, Legend Danang Golf Resort, New Orient Hotel Danang, Fusion Resort & Villas Da Nang, Mường Thanh Luxury Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh – Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng chia sẻ, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích mà còn là dịp để các đơn vị giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch thể thao của Đà Nẵng bên cạnh các giá trị văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, qua đó xây dựng hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện và phát triển bền vững.

Chủ tịch Chi hội khách sạn cho biết thêm, ngoài giải bóng đá, hàng năm đơn vị cũng tổ chức giải Pickleball, giải chạy trên bãi biển.

