Nhận định Công an TPHCM vs SHB Đà Nẵng, 18h00 ngày 15/5: Thống Nhất dễ đi khó về

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Công an TPHCM vs SHB Đà Nẵng, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. SHB Đà Nẵng không mấy tự tin khi làm khách tại sân của Công an TPHCM. 7 trận vừa qua làm khách của CLB này, họ thua tới 5 và hôm nay có thể sẽ là kịch bản tương tự.

Tình huống Tiến Linh giải cơn khát ghi bàn ở trận gặp SLNA

Nhận định trước trận đấu Công an TPHCM vs SHB Đà Nẵng

Sau những biến động mạnh mẽ trên băng ghế chỉ đạo khi HLV Huỳnh Đức thôi chức, Công an TPHCM đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh đầy lạc quan. Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước đã giải tỏa áp lực đè nặng bấy lâu nay.

Điểm nhấn lớn nhất trong sự trỗi dậy này chính là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Sau một quãng thời gian dài im hơi lặng tiếng, chân sút của đội tuyển Việt Nam đã tìm lại được bản năng sát thủ với pha lập công quan trọng, chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài hơn nửa năm.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thanh Phương, lối chơi của Công an TPHCM dường như trở nên thanh thoát và gắn kết hơn. Họ không còn quá phụ thuộc vào các cá nhân mà bắt đầu vận hành như một khối thống nhất, với sự cơ động của Lee Williams và khả năng càn lướt của Khoa Ngô ở hai hành lang cánh.

Giữa tuần qua, Khoa Ngô và Patrik Lê Giang đã được nhận quốc tịch Việt Nam. Đây chắc chắn là một cú hích về tâm lý cũng như nhân sự cho CATPHCM trong giai đoạn phía trước.

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an TPHCM vs SHB Đà Nẵng

Ở phía bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng cũng vừa đón nhận một "liều thuốc" tinh thần vô cùng giá trị khi đánh bại Becamex TPHCM 2-0. Những bàn thắng của Võ Nguyên Hoàng và Milan Makarić không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội bóng sông Hàn nuôi hy vọng thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn bủa vây thầy trò HLV Lê Đức Tuấn khi họ phải làm khách của Công an TPHCM. Thực tế là Đà Nẵng đã thua 5 trong 7 lần làm khách của Công an TPHCM. 4 trận gần nhất trong giai đoạn này, họ chỉ ghi tổng cộng 1 bàn.

Điểm yếu cố hữu của Đà Nẵng chính là sự thiếu tập trung của hàng thủ trong những phút cuối trận và khả năng duy trì nhịp độ trước các đối thủ chơi áp sát tầm cao. Chính vì thế, họ rất hay nếm trái đắng ở cuối trận.

Thế trận tối nay được dự báo sẽ diễn ra rất căng thẳng ngay từ những phút đầu. Công an TPHCM với lợi thế sân nhà và dàn nhân sự đang vào phom chắc chắn sẽ chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Sự hồi sinh của Tiến Linh sẽ là mối đe dọa thường trực cho cặp trung vệ của Đà Nẵng.

Trong khi đó, đội khách nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của các ngoại binh để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà. Đây là một cuộc chiến mà sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng cả trận đấu.

Đội hình dự kiến Công an TPHCM vs SHB Đà Nẵng

Công an TPHCM: Lê Giang, Quang Hùng, Matheus, Gia Bảo, Minh Trọng, Đức Huy, Đức Phú, Endrick, Tiến Linh, Khoa Ngô, Williams.

SHB Đà Nẵng: Văn Toản, Ngọc Hải, Phi Long, Văn Sơn, Duy Cương, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Minh Quang, Đình Duy, Nguyên Hoàng, Makaric.

Dự đoán tỷ số: Công an TPHCM 2-1 SHB Đà Nẵng

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

