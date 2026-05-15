Mbappe bị la ó trong chiến thắng cuối mùa giải của Real Madrid

Vĩnh Xuân

TPO - Tiền đạo người Pháp bị khán giả la ó ở lượt trận cuối mùa giải của Real Madrid trước Oviedo, diễn ra rạng sáng 15/5 (giờ Việt Nam).

Mbappe bị khán giả phản ứng ở trận đấu cuối mùa giải của Real Madrid

Mbappe bị các CĐV huýt sáo phản ứng ngay khi khởi động và tình trạng này tiếp tục kéo dài khi anh vào sân thay người trong hiệp 2. Những phát biểu gây tranh cãi của Mbappe trước đó khiến không khí trở nên căng thẳng trong bối cảnh Real Madrid thất bại trước Barca ở cuộc đua vô địch.

Số lượng khán giả đến sân Bernabeu ít hẳn so với mọi khi. Ngoài Mbappe, CĐV Real Madrid cũng hướng mũi dùi chỉ trích tới Chủ tịch Florentino Perez khi ông từ chối từ chức sau 2 mùa giải tay trắng.

Trong bức tranh trên, điểm sáng hiếm hoi của Real Madrid chỉ là màn toả sáng của các ngôi sao trẻ trước Oviedo. Phút 44, Oviedo bị mất bóng bên cánh trái và Brahim nhanh chóng đẩy bóng về vòng cấm, tạo điều kiện cho Gonzalo Garcia khống chế gọn gàng trước khi tung pha dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Trước đó, Real Madrid đã tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng Brahim Diaz và Arnold không tận dụng thành công. Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu diễn ra ở mức trung bình. Real Madrid trội hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng không tạo thêm được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Chiến thắng 2-0 cho Real Madrid được ấn định ở phút 80 với pha làm bàn của Bellingham. Tuy nhiên, điểm nhấn ở hiệp đấu này như trên đã nói, lại là những tiếng la ó nhằm vào Mbappe khi anh vào sân thay Garcia.

Real Madrid đã khép lại mùa giải mới bằng 1 chiến thắng, nhưng đồng thời cũng mở ra khoảng mông lung phía trước với những bất ổn trong nội bộ. La Liga năm sau sẽ đầy cam go với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

