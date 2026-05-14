Thể thao

U17 Việt Nam cẩn trọng, U17 Australia đã được nâng cấp bằng nguồn lực châu Âu!

Đặng Lai

TPO - So với trận thua 1-2 trước U17 Việt Nam ở bán kết U17 Đông Nam Á hồi tháng 4, U17 Australia giờ đây đã mang một diện mạo hoàn toàn khác, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Và đó là lời cảnh báo cho thầy trò HLV Cristiano Roland trước lần tái ngộ vào rạng sáng 17/5.

Theo truyền thông xứ chuột túi, sau khi chỉ về thứ 3 tại giải vô địch U17 Đông Nam Á, U17 Australia đã cải thiện đáng kể lực lượng. HLV Veart có lẽ chỉ xem giải đấu khu vực như một bước chạy đà, một "phòng thí nghiệm" để thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện bộ khung trước khi thực hiện những điều chỉnh mang tính bước ngoặt cho các sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn.

Và tại VCK châu Á, những điều chỉnh của ông Veart đang giúp bộ khung U17 Australia mạnh mẽ hơn. Dù lực lượng nòng cốt từ giải Đông Nam Á vẫn được giữ lại với những cái tên nổi bật như chân sút Georgio Hassarati - người đã ghi tới 7 bàn thắng, cùng các trụ cột Corey Da Cruz, Aston Reid, Luke Becvinovski nhưng song song với đó, nhiều ngôi sao châu Âu đã được HLV Veart triệu tập.

Đó là thủ thành Charlie Wilson-Papps thuộc biên chế U18 Brighton. Cầu thủ này bắt chính ở giải U18 Premier League mùa vừa qua. Anh từng khoác áo U15 Anh trước khi đổi sang bảo vệ màu áo Australia. Bên cạnh đó là hậu vệ Harrison Bond của đội trẻ Red Bull Salzburg và tiền đạo Gabriel Lombardi đến từ Học viện Parma.

Charlie Wilson-Papps từng là thủ môn U15 Anh

Những sự bổ sung này mang lại luồng sinh khí mới, giúp đội bóng không chỉ mạnh về thể chất mà còn vượt trội về tư duy chiến thuật cũng như bản lĩnh thực chiến. Song song với đó, ban huấn luyện cũng đã mạnh tay loại bỏ những vị trí chưa đạt yêu cầu từ danh sách cũ như thủ môn Aaron Black hay tiền đạo Joey Sikora để nhường chỗ cho những gương mặt thực sự đẳng cấp hơn.

Một yếu tố quan trọng khác giúp Australia "lột xác" chính là sự thay đổi trong cấu trúc độ tuổi. Đội hình hiện tại ưu tiên tối đa nhóm cầu thủ sinh năm 2009 thay vì 2010 như ở giải Đông Nam Á vừa qua. Việc chỉ giữ lại đúng hai cầu thủ sinh từ năm 2010 trở đi là minh chứng cho việc HLV Veart muốn ưu tiên sự già dặn và sức mạnh va chạm ở các trận cầu lớn tại giải châu lục.

Với những thay đổi này, có thể khẳng định U17 Australia trong lần gặp lại tại tứ kết U17 châu Á hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn hơn cho U17 Việt Nam

#U17 Việt Nam #U17 Australia #tứ kết #bóng đá trẻ #châu Á #đội tuyển Việt Nam #Việt Nam vs Australia #U17 châu Á

