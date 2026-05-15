Nhận định Aston Villa vs Liverpool, 2h00 ngày 16/5: Ấn định vé dự C1

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Liverpool, Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận cầu tại Villa Park mang tính chất sống còn với cả hai đội bóng khi đôi bên đều đang chiến đấu để chắc suất dự Champions League mùa tới.

Nhận định trước trận Aston Villa vs Liverpool

Lúc này, Liverpool đang xếp thứ tư, ngay trên Aston Villa (thứ 5) nhờ nhỉnh hơn về hiệu số. Ở phía sau, Bournemouth đang bám đuổi với 4 điểm ít hơn. Cuộc đua tốp 5 Ngoại hạng Anh vẫn chưa ngã ngũ khi giải đấu còn 2 vòng.

Với Aston Villa, phong độ của họ tại Ngoại hạng Anh đang sụt giảm mạnh do phải dồn sức cho mặt trận Europa League. Tuy nhiên, sự đánh đổi đó hoàn toàn xứng đáng, khi thầy trò HLV Unai Emery đã giành vé vào chơi trận chung kết, sau chiến thắng chung cuộc 4-1 trước Nottingham Forest. Đội chủ sân Villa Park đang nắm trong tay hai cơ hội để đoạt vé dự Champions League mùa tới: bảo vệ vị trí trong top 5 Ngoại hạng Anh hiện tại, hoặc đánh bại Freiburg trong trận chung kết cúp châu Âu vào ngày 20/5.

Chạm trán Liverpool ở thời điểm này, thứ Aston Villa e ngại nhất chính là cái dớp lịch sử. Thống kê chỉ ra rằng đội bóng của HLV Emery chỉ thắng đúng 1 trong 16 trận gần nhất đụng độ Lữ đoàn đỏ tại Ngoại hạng Anh - đó là chiến thắng khó tin 7-2 vào tháng 10/2020.

Ở chiều ngược lại, Liverpool bước vào trận đấu này sau trận hòa 1-1 mờ nhạt trước Chelsea. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh lại gây thất vọng trong một mùa giải mà họ đã sa sút rất nhiều. Mục tiêu của Liverpool ở mùa giải 2025/26 giờ chỉ là nhanh chóng đảm bảo suất dự Champions League, sau đó bắt tay vào thị trường chuyển nhượng để hy vọng lột xác từ mùa tới.

Tương lai của HLV Arne Slot dường như vẫn được đảm bảo, bất chấp phong độ của CLB trồi sụt. Liverpool sẽ quyết tâm dứt điểm mục tiêu vào tốp 4 khi làm khách đến Villa Park, trước khi bước vào trận hạ màn đầy rủi ro gặp Brentford. Điểm yếu lớn nhất mà The Kop cần khắc phục là thành tích sân khách tồi tệ: họ chỉ xếp thứ 9 tại Ngoại hạng Anh về phong độ xa nhà với 8 thất bại sau 18 trận mùa này.

Phong độ, thành tích đối đầu Aston Villa vs Liverpool

Aston Villa đang trải qua chuỗi phong độ báo động tại giải quốc nội khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm ở 3 vòng đấu gần nhất. Thầy trò HLV Unai Emery vừa bị Burnley cầm hòa 2-2 sau khi phải nhận hai thất bại liên tiếp trước Fulham và Tottenham Hotspur.

Aston Villa thường xuyên gặp ác mộng khi đối đầu nửa đỏ vùng Merseyside. Chiến thắng 7-2 năm 2020 là lần duy nhất họ hưởng trọn niềm vui trong 16 lần chạm trán Liverpool gần nhất ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Về phía đội khách, The Kop cũng đang gặp trục trặc với phong độ khi rời xa Anfield, điều khiến trận cầu sắp tới hứa hẹn có nhiều biến số khó lường.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Liverpool

Aston Villa sẽ tiếp tục thiếu vắng Boubacar Kamara (đầu gối), Alysson (háng) và Amadou Onana (bắp chân) do chấn thương. Tuy nhiên, phần còn lại của đội chủ nhà đang có thể trạng tốt. Đáng chú ý, Emiliano Buendia - người đã ghi 2 bàn trong 3 lần ra sân gần nhất - nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi phải ngồi dự bị trước Burnley. Trên hàng công, niềm hy vọng số một tiếp tục được đặt lên vai Ollie Watkins. Tuyển thủ Anh đang có phong độ rực sáng khi in dấu giày vào 12 bàn thắng (ghi 9 bàn) trong 13 lần ra sân gần nhất.

Bên phía Liverpool, danh sách vắng mặt chắc chắn bao gồm Conor Bradley (đầu gối), Hugo Ekitike (gót Achilles), Giovanni Leoni (đầu gối) và Wataru Endo (bàn chân). Khả năng ra sân của Ibrahima Konate (đùi), Alisson (thể lực) và Florian Wirtz (ốm) còn bỏ ngỏ và sẽ được đánh giá kỹ lưỡng trước giờ bóng lăn.

Điểm sáng lớn nhất của The Kop là sự trở lại của Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập đã hồi phục chấn thương và được bộ phận y tế cho phép thi đấu "vài phút" ở trận này. Ngoài ra, Alexander Isak có thể sẽ được trao cơ hội đá chính trên hàng công sau khi đã ra sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu gặp Chelsea.

Đội hình dự kiến của 2 CLB.