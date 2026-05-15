Thể thao

Đội bóng đối diện nguy cơ không thể lên hạng Premier League vì... do thám đối thủ

Đặng Lai

TPO - Ban tổ chức giải các giải đấu của Anh (EFL) vừa xác nhận sẽ tổ chức phiên điều trần độc lập cho vụ bê bối "Spygate" giữa Southampton và Middlesbrough. Vụ việc này đang đẩy trận chung kết play-off thăng hạng Premier League vào tình thế bất ổn chưa từng có.

Theo cáo buộc, trước thềm trận bán kết lượt đi với Middlesbrough ở sân Riverside, một nhân viên phân tích của Southampton là William Salt đã quay lén buổi tập chiến thuật kín của đối thủ Middlesbrough.

Các báo cáo chi tiết cho thấy nhân viên này đã cố gắng trốn tránh lực lượng an ninh bằng cách vào nhà vệ sinh của một sân golf gần đó để thay đổi trang phục. Tuy nhiên, hình ảnh từ camera giám sát và ảnh chụp tại hiện trường đã cung cấp bằng chứng khó chối cãi về danh tính của ông ta.

EFL đã chính thức cáo buộc Southampton vi phạm Quy định 3.4 (yêu cầu các CLB hành động với sự trung thực cao nhất) và Quy định 127 (cấm quan sát buổi tập của đối thủ trong vòng 72 giờ trước trận đấu). Phiên điều trần độc lập sẽ diễn ra vào hoặc trước thứ Ba, ngày 19/5.

Theo tờ Independent, quyết định của Ủy ban kỷ luật có thể thay đổi hoàn toàn cục diện thăng hạng. Các án phạt tiềm năng bao gồm phạt tiền và trừ điểm mùa tới hoặc loại Southampton khỏi trận chung kết play-off, trao quyền tham dự cho Middlesbrough.

Southampton hoàn toàn có thể mất vé đá chung kết play-off lên hạng

HLV Kim Hellberg của Middlesbrough đã công khai chỉ trích Southampton là "kẻ gian lận" và nhấn mạnh rằng một hình phạt tài chính đơn thuần sẽ không tương xứng với hành vi phá hoại tính công bằng của giải đấu. Trong khi đó, phía Southampton lập luận đây là hành động tự phát của một cá nhân mà không có sự chỉ đạo từ ban huấn luyện.

Chưa rõ nhân viên trên đã thu thập thông tin gì từ đối thủ nhưng trận bán kết, Southampton đã thắng Middlesbrough để giành quyền vào chung kết thăng hạng. Southampton dự kiến sẽ đối đầu với Hull City tại Wembley vào ngày 23/5 để tranh tấm vé lên chơi tại Ngoại hạng Anh, tấm vé trị giá 370 triệu bảng.

Tuy nhiên, EFL đã phát đi cảnh báo tới người hâm mộ về khả năng thay đổi lịch trình hoặc đội hình tham dự tùy thuộc vào kết quả của phiên điều trần. Đây được xem là một trong những sự cố lớn nhất lịch sử trận play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh.

#Southampton #Premier League #playoff #EFL #Middlesbrough #bê bối #thăng hạng Ngoại hạng Anh

