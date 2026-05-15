Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2: Hấp dẫn giải thưởng HIO giá trị lớn

Trọng Đạt

TPO - Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 hứa hẹn tạo nên sức hút đặc biệt với cộng đồng golf Việt Nam khi quy tụ hơn 260 golfer cùng hệ thống giải thưởng có tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST cùng sân Golf Long Thành, Golf Pro tổ chức. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời chào mừng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay thu hút khoảng 260 golfer, tranh tài vào ngày 24/5 tại sân Đồi và sân Hồ thuộc Long Thành Golf Club (TP Đồng Nai). Các golfer được chia thành 4 bảng đấu gồm: bảng A (handicap 0 - 15), bảng B (16 - 23), bảng C (24 - 36) và bảng Nữ, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố dựa vào handicap chính thức.

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới khoảng 8 tỷ đồng, tạo nên sức hút đặc biệt với cộng đồng golfer. Nổi bật nhất là hệ thống giải Hole In One (HIO) hấp dẫn gồm 4 xe ô tô, 2 bộ gậy Honma cao cấp, bình rượu sâm Ngọc Linh quý hiếm cùng nhiều phần quà giá trị khác từ các nhà tài trợ.

Bên cạnh danh hiệu Best Gross dành cho golfer có thành tích xuất sắc nhất giải, các golfer thi đấu nổi bật ở từng bảng đấu cũng sẽ được trao cúp và quà tặng cho các vị trí Nhất, Nhì và Ba.

Ngoài ra, giải đấu còn có loạt giải kỹ thuật nhằm tôn vinh những cú đánh ấn tượng nhất, bao gồm: 2 giải Near to the Pin dành cho golfer có cú đánh gần cờ nhất, 2 giải Near to the Line cho golfer có cú đánh gần đường kẻ nhất và 2 giải Longest Drive dành cho golfer sở hữu cú phát bóng xa nhất.

Theo đại diện Ban tổ chức, không chỉ là sân chơi kết nối cộng đồng golfer, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 còn mang đậm ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn với thông điệp “Non sông một dải”.

Tiếp nối thành công mùa giải đầu tiên, năm nay Ban tổ chức tiếp tục lan tỏa tinh thần tri ân và trách nhiệm cộng đồng thông qua chương trình xây nhà tình nghĩa dành cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đồng Nai.

