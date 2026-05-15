Refund Gaming, SBTC, Ngôi Sao Sân Cỏ và All Stars SG F.C hội ngộ tại FC Online Creator Championship-Tứ Hùng Tái Chiến

Refund Gaming, SBTC, Ngôi Sao Sân Cỏ đã chính thức quay trở lại giải Tứ Hùng Mùa 2 quyết tâm chấm dứt sự thống trị của All Stars SG F.C sau mùa giải đầu tiên đầy bùng nổ.

Sau sự thành công vang dội của Volta Live Fever 2025, mùa 2 đã chính thức quay trở lại dưới tên gọi FC Online Creator Championship: Tứ Hùng Tái Chiến. Không chỉ là sân chơi thường niên dành cho các Nhà Sáng Tạo Nội Dung của FC Online, giải đấu còn hứa hẹn mang đến những màn trình diễn hấp dẫn, kết hợp giữa kỹ năng, tính giải trí và tinh thần cạnh tranh ở cả hai bộ môn Sân Cỏ 7v7 và FC Online.

FC Online Creator Championship - Tứ Hùng Tái Chiến quy tụ 4 thế lực Creators nổi bật nhất Việt Nam hiện nay để cùng nhau tìm ra 2 Đương Kim Vô Địch mới dành cho 2 bộ môn Sân Cỏ 7v7 và FC Online.

Bộ môn Sân Cỏ 7v7 sẽ được diễn ra từ 17h - 21h30 ngày 23 - 24/05 với dự kiến hơn 1300 khán giả cổ vũ trực tiếp tại sân vận động Gia Định (Bình Thạnh, TP.HCM). Bộ môn FC Online

sẽ chính thức khởi tranh từ 18h00 ngày 27/05. Cả 3 ngày thi đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh chính thức của FC Online.

4 đội tuyển đã đồng loạt thay máu với hàng loạt sự bổ sung đáng chú ý để chuẩn bị cho FC Online Creator Championship - Tứ Hùng Tái Chiến

Đương kim vô địch bộ môn Futsal tại Volta Live Fever năm ngoái trở lại với diện mạo hoàn toàn mới. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Cris Phan, All Stars SG F.C đã mang về hàng loạt cái tên chất lượng như Ngô Kiến Huy hay Vũ Thịnh nhằm củng cố sức mạnh đội hình. Với lực lượng được đánh giá đồng đều và giàu kinh nghiệm, All Stars SG F.C tiếp tục cho thấy tham vọng bảo vệ ngôi vương trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ còn lại.

SBTC tiếp tục là một trong những đội tuyển nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ cộng đồng FC Online. Dưới sự dẫn dắt của Thầy Giáo Ba, đội Á quân Futsal Volta Live Fever đã có thêm nhiều sự bổ sung đáng chú ý, nổi bật nhất là sự xuất hiện của “huyền thoại đi rừng” Levi. Sau mùa giải đầu tiên còn nhiều tiếc nuối, người hâm mộ đang kỳ vọng SBTC sẽ trình diễn một bộ mặt hoàn thiện hơn tại FC Online Creator Championship năm nay.

Khép lại mùa giải trước ở vị trí hạng 3, Ngôi Sao Sân Cỏ bước vào mùa giải mới với quyết tâm lớn hơn bao giờ hết. Đội trưởng Bình Be cùng các đồng đội đã mang về nhiều gương mặt mới sở hữu kỹ năng nổi bật nhằm gia tăng sức mạnh cho bộ môn Sân Cỏ 7v7. Với đội hình được đánh giá giàu tốc độ và đột biến, Ngôi Sao Sân Cỏ đang hướng tới màn trở lại đầy khác biệt tại Tứ Hùng Tái Chiến.

Refund Gaming không may đạt thành tích không như ý muốn, đội trưởng Độ Mixi đã tìm ra được các mảnh ghép phù hợp nhất từ hàng công cho tới khung thành. Với sự chiêu mộ đầy thông minh, Đáng chú ý nhất là bản hợp đồng Phước Phở, thành viên cũ của Ngôi Sao Sân Cỏ. Refund Gaming tại giải đấu lần này cho thấy quyết tâm không lặp lại những sai lầm của mùa giải năm ngoái.

FC Online Creator Championship - Tứ Hùng Tái Chiến không chỉ là màn cạnh tranh danh hiệu giữa các đội tuyển Creator hàng đầu mà còn là nơi những “duyên nợ” cũ tiếp tục được tái hiện. Trong khi All Stars SG F.C hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch, Refund Gaming, SBTC và Ngôi Sao Sân Cỏ đều đang sẵn sàng cho hành trình lật đổ nhà vua để bước lên đỉnh cao mới.

Để nhận được vé xem trực tiếp cho giải Creator Championship ngày 23 và 24 tháng 5, khán giả có thể theo dõi thông tin phát vé tại đây: https://www.facebook.com/share/p/1LiY6jzmvG/

- Địa điểm phát vé: Star Gaming Hòa Hưng – 125/2 Hòa Hưng, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh

- Thời gian phát vé: từ 11h00 đến 18h00 vào 02 ngày:

- Thứ Bảy, ngày 16/05/2026 – phát vé tham dự vòng Bán kết – 23/05

- Chủ Nhật, ngày 17/05/2026 – phát vé tham dự vòng Chung kết – 24/05

* Lưu ý: Khán giả tham dự vui lòng mang theo CCCD để nhận tối đa 2 vé miễn phí.