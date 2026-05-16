Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Australia, 00h00 ngày 17/5: Bén duyên với Chuột túi

TPO - Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Australia, tứ kết U17 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia không chỉ đơn thuần là một trận đấu loại trực tiếp, mà còn là chương mới đầy duyên nợ của hai nền bóng đá vốn đã quá hiểu nhau ở cấp độ trẻ.

Nhận định trước trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Việt Nam, dưới sự nhào nặn của HLV Cristiano Roland, đang trình diễn một bộ mặt đầy tích cực với lối chơi kỷ luật, sự tự tin trong việc kiểm soát bóng và đặc biệt là tinh thần chiến đấu vô cùng lỳ lợm. Nhờ vậy, đội đã vượt qua U17 UAE dù đã bị dẫn bàn từ giây 20.

Việc "Những chiến binh sao vàng" vừa giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 chính là cú hích tâm lý cực lớn, biến họ thành một tập thể tự tin trước bất kỳ đối thủ nào. Bước vào trận đấu này, vị thế của đôi bên đã có những sự thay đổi đáng kể so với những lần gặp gỡ trước đây.

Trước năm 2025, U17 Việt Nam thường bị đánh giá thấp hơn U17 Australia, những người đã 13 lần tham dự World Cup và từng giành vị trí á quân năm 1999. Nhưng thời gian gần đây, Việt Nam có xu hướng lấn lướt đối thủ với 1 hòa và đặc biệt là chiến thắng áp đảo 2-1 tại bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Sự tự tin giúp các học trò của HLV Roland có thể thi đấu sòng phẳng với đối thủ nhưng không thể phủ nhận rằng U17 Australia vẫn mang tới vô vàn thách thức về mặt thể chất đối với các đội bóng Đông Nam Á, không riêng gì U17 Việt Nam.

Với chiều cao trung bình vượt trội và nền tảng thể lực dồi dào, đội bóng xứ chuột túi thường ưu tiên lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả, tận dụng tối đa các đường bóng dài và những tình huống không chiến để gây áp lực. Trận thua 1-4 của U17 Việt Nam trước U17 Hàn Quốc, đội có tầm vóc tương tự như U17 Australia ở lượt trận 2 vòng bảng, là lời cảnh báo.

Phong độ, lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Australia bước vào trận tứ kết này với khao khát đòi lại món nợ cũ, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với áp lực phải khẳng định lại vị thế của một "ông lớn" châu lục. Vị thế đó đang bị lung lay sau trận thua U17 Việt Nam và mới nhất là 0-2 trước U17 Uzbekistan tại vòng bảng giải vô địch châu Á.

Có thể nói, đây sẽ là cuộc đấu trí hấp dẫn giữa một bên là sự khéo léo, tổ chức chặt chẽ của Việt Nam và một bên là sức mạnh, tốc độ của Australia. HLV Cristiano Roland đã thổi vào các học trò một tư duy chơi bóng hiện đại, nơi hàng phòng ngự không chỉ biết chịu trận mà còn là điểm khởi đầu cho những pha phản công sắc bén.

Những cái tên như Minh Thủy hay Nguyễn Lực đã chứng minh họ có thể trừng phạt sai lầm của đối phương chỉ trong một khoảnh khắc lơ là. Trong khi đó, U17 Australia với những mũi nhọn như Max Court hay Luka Demuth sẽ liên tục nhồi bóng vào vòng cấm để khai thác tối đa lợi thế về hình thể.

Chìa khóa của trận đấu nằm ở khả năng kiểm soát khu vực trung lộ của U17 Việt Nam; nếu thoát được lớp pressing tầm cao của đối thủ và duy trì được sự tập trung trong các tình huống bóng bổng, các cầu thủ trẻ của chúng ta hoàn toàn có cơ hội tạo nên một kết quả ấn tượng nữa.