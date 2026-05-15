Thể thao

CLB Công an TPHCM mất điểm, SHB Đà Nẵng sống lại hy vọng trụ hạng

Đặng Lai

TPO - Công an TPHCM đã đánh rơi chiến thắng với trận hòa 2-2 trước SHB Đà Nẵng. 1 điểm tại Gò Đậu giúp đội bóng sông Hàn tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

Lee Williams ăn mừng bàn mở điểm cho chủ nhà

Bước vào trận với tâm thế của đội "cửa dưới", lại mất đi những trụ cột quan trọng như Đức Anh và Hồng Phúc vì thẻ phạt, SHB Đà Nẵng hiểu rằng mình phải chọn cách chơi tử thủ.

HLV Lê Đức Tuấn chỉ đạo các học trò thi triển lối chơi thực dụng. Hệ thống phòng ngự lùi sâu, lấy sự kỷ luật làm trọng tâm đã biến vòng cấm địa của thủ môn Văn Toản thành một pháo đài khó xâm phạm. Dưới sự chỉ huy của trung vệ dày dạn kinh nghiệm Quế Ngọc Hải, các cầu thủ trẻ Đà Nẵng đã chơi một trận đấu quyết tâm, phong tỏa hoàn toàn những ngòi nổ nguy hiểm như Tiến Linh hay Endrick bên phía chủ nhà.

Không những vậy, SHB Đà Nẵng còn mở tỷ số từ sớm. Từ một tình huống phản công phút thứ 6, Makaric xử lý gọn gàng, ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng. Đây là bàn thứ 3 sau 4 trận đấu của chân sút này.

Sau bàn thua, Công an TPHCM kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục vây hãm khung thành, nhưng sự nóng vội đã khiến các pha dứt điểm của họ thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Phải tới phút bù giờ hiệp 1, đội chủ nhà mới ghi bàn. Anh Tuấn của Đà Nẵng để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và tiền đạo Việt kiều Lee Williams ghi bàn bàn cân bằng 1-1.

Sang hiệp 2, thế trận thuộc về chủ nhà. Nhưng Đà Nẵng không chỉ biết chịu trận; những pha phản công tốc độ của Đình Duy và Phi Hoàng đã không ít lần khiến khán giả tại sân phải thót tim. Dù để Makrillos bay người đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 68 nhưng chỉ 10 phút sau, đội bóng sông Hàn đã gỡ hòa 1-1. Nguyên Hoàng là người lập công.

Thời gian còn lại là không đủ để CATPHCM tìm bàn ấn định chiến thắng. Kết quả hòa 2-2 có thể là nỗi thất vọng với tham vọng của CA TP.HCM, nhưng với Đà Nẵng, đó là một chiến tích. 1 điểm này không chỉ giúp họ tích lũy điểm số trong cuộc đua trụ hạng nghẹt thở mà còn là cú hích tinh thần cực lớn, khẳng định rằng bản lĩnh của đội bóng sông Hàn vẫn luôn trỗi dậy đúng lúc gian khó nhất.

