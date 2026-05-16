HLV Roland nói gì trước khi U17 Việt Nam quyết đấu với U17 Australia?

TPO - Ông Roland cho biết U17 Việt Nam đang rất tự tin và đã sẵn sàng cho trận đấu tại tứ kết U17 châu Á 2026 với U17 Australia, dù dự báo đây sẽ là khó khăn lớn.

HLV Roland dự báo trận đấu với U17 Australia sẽ nhiều khó khăn

“Chúng ta từng đối đầu với họ nhưng hiện tại họ đã có một số thay đổi và là đội bóng rất mạnh. Trận đấu tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi chúng ta phải thi đấu với khả năng cao nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Hôm nay, toàn đội đã có sự chuẩn bị và trao đổi để các cầu thủ hiểu rõ những gì cần làm"-HLV Roland cho biết.

Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE đã đưa đội tuyển U17 Việt Nam vào tứ kết giải U17 châu Á cùng suất vé dự FIFA U17 World Cup. Đối thủ của thầy trò HLV Roland là U17 Australia, đội được đánh giá đang ở "kèo trên".

Dù dự báo sẽ có nhiều khó khăn, ông Roland cho biết điểm tích cực là U17 Việt Nam đang rất tự tin và đoàn kết. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng việc các cầu thủ trẻ hưng phấn sau khi giành vé dự World Cup là bình thường. Tuy nhiên, họ cần sớm lấy lại sự tập trung.

"Mục tiêu của chúng tôi là luôn trở nên cạnh tranh hơn sau mỗi trận đấu. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ. Các đối thủ đều rất mạnh nên nếu đội không trở thành một khối gắn kết thì sẽ luôn khó khăn"-HLV Roland nhấn mạnh.

Trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 16/5 theo giờ địa phương (0h00 ngày 17/5 theo giờ Việt Nam).