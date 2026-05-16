FIFA nhượng bộ, giảm giá tới 80% để bán bản quyền World Cup 2026 cho Trung Quốc

TPO - Sau nhiều tháng đàm phán đầy căng thẳng và gây không ít lo lắng cho người hâm mộ, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) chính thức xác nhận giành được quyền phát sóng World Cup 2026 với mức giá siêu hời.

Thông báo này được đưa ra vào ngày 15/5/2026, chỉ chưa đầy 1 tháng trước khi giải đấu lớn nhất hành tinh chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Phái đoàn của FIFA đã đến làm việc với Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG - đơn vị chủ quản của CCTV) và chốt phí thấp ở mức bất ngờ: 60 triệu USD. Con số này chỉ bằng 1/5 mức giá 300 triệu USD ban đầu mà FIFA đề nghị.

Không những vậy, đài CCTV của Trung Quốc còn được hưởng khuyến mãi với gói "tặng kèm" siêu hời. Họ được sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2030 và 2 kỳ World Cup nữ năm 2027 và 2031.

Theo đó, CMG sẽ nắm giữ quyền khai thác độc quyền trên tất cả các nền tảng tại Trung Quốc đại lục, từ truyền hình miễn phí, truyền hình trả tiền cho đến các nền tảng kỹ thuật số và di động với tổng mức phí là 60 triệu USD. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này cho thấy FIFA rất chiều lòng thị trường tỷ dân.

Sở dĩ mức giá giảm bất thường là do những vấn đề về khung giờ thi đấu ở Trung Quốc. Với việc giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ, hầu hết các trận đấu sẽ rơi vào khung nửa đêm hoặc sáng sớm tại xứ tỷ dân, gây lo ngại về doanh thu quảng cáo. Bên cạnh đó, đội tuyển Trung Quốc không lọt vào VCK cũng khiến sức hút giải đấu giảm đi ít nhiều.

CCTV sẽ phát sóng miễn phí World Cup 2026 tại Trung Quốc

Theo tờ Sina, con số 60 triệu USD là rất thấp so với kỳ vọng của FIFA nhưng phản ánh đúng thực tế thị trường hiện tại. Phó giáo sư Li Jing thuộc khoa Truyền thông đại học Bắc Kinh nói: "World Cup 2026 không có khung giờ vàng vì các trận đấu chủ yếu diễn ra vào nửa đêm và sáng. Nhu cầu về bản quyền bóng đá quốc tế của khán giả Trung Quốc nhìn chung không hề suy giảm, nhưng đã có sự dịch chuyển về cấu trúc và mô hình tiêu dùng hợp lý hơn.

Nhìn bề ngoài, FIFA có vẻ rất lạc quan về thị trường Trung Quốc, nhưng trên thực tế, họ đang nuôi dưỡng một tư duy lạc quan mù quáng. FIFA đơn giản chỉ đánh đồng dân số khổng lồ của Trung Quốc với sự sẵn lòng và sức mua của khán giả".

Việc chốt hạ thỏa thuận vào phút chót dù sao vẫn khẳng định tầm quan trọng chiến lược của thị trường Trung Quốc đối với FIFA. Theo nhận định, tổng giá trị các hợp đồng quảng cáo của công ty Trung Quốc cho World Cup 2026 lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD. Mà một khi giải đấu không được trực tiếp thì các hợp đồng này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó cũng là một tác động rất lớn khiến FIFA nhượng bộ, phải bán bản quyền cho Trung Quốc với giá siêu hời.