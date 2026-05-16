Nhận định Man City vs Chelsea, 21h00 ngày 16/5: Cú đúp danh hiệu

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Chelsea, chung kết FA Cup 2025/26, lúc 21h00 ngày 16/5. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sự chênh lệch về phong độ, bản lĩnh và thành tích đối đầu khiến đoàn quân của Pep Guardiola được đánh giá vượt trội trước trận derby nước Anh.

Nhận định trước trận đấu

Chelsea bước vào trận derby nước Anh tại Wembley với áp lực phải cứu vãn phần nào mùa giải đáng thất vọng. Khoản đầu tư khổng lồ suốt nhiều năm qua chưa mang lại thành quả tương xứng, trong khi niềm tin của người hâm mộ vào định hướng phát triển quá thiên về cầu thủ trẻ cũng đang lung lay dữ dội.

Trong bối cảnh đội bóng thành London vẫn chưa tìm ra người kế nhiệm Liam Rosenior, HLV đội U21 Calum McFarlane tiếp tục làm HLV tạm quyền và đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu giúp Chelsea vô địch FA Cup, điều mà CLB chưa làm được kể từ thời Antonio Conte năm 2018.

McFarlane khởi đầu quãng thời gian ngắn ngủi của mình bằng chiến thắng 1-0 trước Leeds United ở bán kết, nhờ pha lập công của Enzo Fernandez. Kết quả ấy đưa Chelsea vào trận chung kết FA Cup thứ 17 trong lịch sử, chỉ đứng sau Arsenal (21 lần) và Manchester United (22 lần).

Trên hành trình tới Wembley, Chelsea chủ yếu gặp các đối thủ dưới cơ gồm Charlton Athletic, Hull City, Wrexham và Port Vale. Lần gần nhất họ đánh bại hai đội Premier League trong cùng một mùa FA Cup là chiến dịch 2020/21, khi vượt qua Sheffield United, trước khi loại chính Man City ở bán kết.

Dù thi đấu bất ổn tại Premier League, Chelsea vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý ở FA Cup mùa này với 21 bàn sau 5 trận, thành tích ghi bàn tốt thứ hai của CLB trong lịch sử giải đấu, chỉ kém mùa 1969/70.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại của “The Blues” vẫn là dấu hỏi lớn. Đội chủ sân Stamford Bridge đang đứng thứ chín tại Premier League, kém top 6 tới 6 điểm và trải qua 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở giải quốc nội. Trận hòa 1-1 trước Liverpool cuối tuần qua mới chỉ giúp họ chấm dứt chuỗi sáu thất bại liên tiếp.

Trong bối cảnh cơ hội giành vé châu Âu qua Premier League gần như khép lại, FA Cup trở thành “phao cứu sinh” cuối cùng để Chelsea hướng tới suất dự Europa League mùa sau.

Dẫu vậy, thử thách dành cho đội bóng Tây London là cực lớn. Bên kia chiến tuyến là một Manchester City giàu bản lĩnh và gần như thống trị FA Cup suốt nhiều năm qua.

Ngay cả trước khi trận đấu diễn ra, Man City đã đi vào lịch sử khi trở thành CLB đầu tiên góp mặt ở 4 trận chung kết FA Cup liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola cũng mang theo không ít áp lực sau hai thất bại liên tiếp trước Manchester United và Crystal Palace ở các trận chung kết gần nhất.

Bỏ qua những cú ngã ở trận đấu cuối cùng, Man City gần như hoàn hảo tại sân chơi này với 21 chiến thắng trong 23 trận FA Cup gần nhất. Kể từ khi Guardiola đến Anh năm 2016, Man City là đội thắng nhiều nhất, ghi nhiều bàn nhất và giữ sạch lưới nhiều nhất tại FA Cup.

Hành trình vào chung kết mùa này của họ cũng đầy thuyết phục. Sau chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter City, Man City lần lượt vượt qua Salford City, Newcastle United, Liverpool và Southampton để tiến tới Wembley.

Đáng chú ý, Man City đang áp đảo hoàn toàn Chelsea ở thành tích đối đầu. Đội bóng của Guardiola bất bại trong 13 lần gặp gần nhất trên mọi đấu trường, thắng tới 10 trận. Chuỗi này bao gồm chiến thắng 1-0 tại bán kết FA Cup 2024 và màn hủy diệt 3-0 ngay tại Stamford Bridge cách đây hơn một tháng.

Không chỉ hướng tới danh hiệu FA Cup thứ tám trong lịch sử, Man City còn đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp cúp quốc nội mùa này sau chức vô địch EFL Cup hồi tháng Ba. Trong khi đó, cuộc đua Premier League với Arsenal vẫn chưa khép lại khi khoảng cách hiện chỉ còn hai điểm.

Thông tin lực lượng

Chelsea sẽ không có sự phục vụ của Estevao Willian vì chấn thương đầu gối, Jamie Gittens (gân kheo) và Jesse Derry sau va chạm ở vùng đầu. Dù vậy, HLV McFarlane mang đến tín hiệu tích cực khi xác nhận Robert Sanchez, Pedro Neto và Alejandro Garnacho đều đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân nếu cần.

Đáng chú ý, đội trưởng Reece James đang đạt trạng thái thể lực tốt. Ngôi sao người Anh có thể trở lại đội hình xuất phát ở vị trí hậu vệ phải thay Malo Gusto hoặc được kéo vào trung tâm đá cặp cùng Moises Caicedo. Nếu kịch bản này xảy ra, Andrey Santos nhiều khả năng sẽ phải bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị.

Một trong những niềm hy vọng lớn nhất bên phía Chelsea tiếp tục là Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina đã góp dấu giày vào 6 bàn thắng sau 9 trận FA Cup cho đội bóng thành London, gồm 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Enzo cũng đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên, kể từ Didier Drogba và Ramires mùa 2011/12 ghi bàn ở cả bán kết lẫn chung kết FA Cup trong cùng một mùa giải.

Việc Enzo chơi cao phía sau tiền đạo được kỳ vọng sẽ tạo thêm khoảng trống để Cole Palmer phát huy khả năng sáng tạo bên hành lang phải. Ở cánh đối diện, Marc Cucurella gây ấn tượng mạnh trong trận gặp Liverpool và nhiều khả năng tiếp tục được trao cơ hội, còn trọng trách ghi bàn được đặt lên vai Joao Pedro, chân sút đã cán mốc 20 bàn mùa này.

Bên kia chiến tuyến, Manchester City chỉ còn duy nhất một nỗi lo mang tên Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã vắng mặt ở 5 trận gần nhất do chấn thương háng và hiện vẫn chưa chắc chắn đủ thể lực để góp mặt ở trận đấu tại Wembley.

Trong khi đó, Nico Gonzalez, người không ra sân ở chiến thắng trước Crystal Palace, đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tiền vệ này nhiều khả năng sẽ đá chính cùng đội trưởng Bernardo Silva nếu Rodri chưa thể trở lại.

Trên hàng công, Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki đều được nghỉ ngơi giữa tuần và sẵn sàng tái xuất trong đội hình xuất phát. Nico O’Reilly, cầu thủ từng lập cú đúp ở chung kết EFL Cup trước Arsenal, cũng được kỳ vọng trở lại ở vị trí hậu vệ trái thay Josko Gvardiol.

Phil Foden gây ấn tượng mạnh khi được kéo vào trung lộ ở trận gặp Crystal Palace với hai pha kiến tạo, song Cherki vẫn là ứng viên hàng đầu cho vai trò “số 10” phía sau Haaland. Tiền đạo người Na Uy cũng đang chịu áp lực không nhỏ khi chưa ghi bàn nào sau 15 trận bán kết và chung kết kể từ khi gia nhập Man City năm 2022.

Đội hình dự kiến Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Hato; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Cucurella; Pedro Man City: Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland ​ Dự đoán tỷ số: Chelsea 0-2 Man City

