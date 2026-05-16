Nhận định SLNA-Ninh Bình 18h00 ngày 16/5: Khách lấy 3 điểm ra về?

Vĩnh Xuân

TPO - SLNA đã yên tâm với suất trụ hạng dự báo sẽ khó chống lại được Ninh Bình đang cần điểm cho cuộc đua ở nhóm đầu LPBank V.League 2025/26.

Ninh Bình cần lấy đủ 3 điểm trước SLNA để duy trì cuộc đua ở nhóm đầu V.League

Cuộc đua vô địch LPBank V.League 2025/26 đã gần đến đoạn cuối, với cúp vô địch gần như khó thoát khỏi tay Công an Hà Nội. Đội bóng của HLV Mano Polking hiện đang được 57 điểm, hơn 10 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Viettel.

Phía dưới, Ninh Bình đang được 41 điểm, hơn chỉ 2 điểm so với đội kế tiếp là CLB Hà Nội (39 điểm). Cạnh tranh giữa các đội lúc này chỉ còn là vị trí trong top 3 với lợi thế nghiêng về Thể Công Viettel (46 điểm).

Vòng trước, cú "ngã ngựa" trên sân Thanh Hoá đã khiến CLB Hà Nội hụt hơi, tạo cơ hội để Ninh Bình bứt lên. Đánh bại SLNA là nhiệm vụ bắt buộc đối với Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội để đảm bảo duy trì vị trí hiện tại.

Ở vòng đấu này, CLB Hà Nội sẽ gặp PVF-CAND vốn đang cần điểm trụ hạng nhưng lại yếu lực. Nếu chơi đúng sức, CLB Hà Nội rõ ràng đủ khả năng lấy trọn 3 điểm trước đối thủ này. Chính vì vậy, Ninh Bình cần giữ được sự tập trung khi gặp SLNA.

Hàng thủ chơi thiếu tập trung và không có sự gắn kết tốt là điểm yếu của SLNA mùa giải năm nay. Đây là cơ hội để những chân sút hàng đầu của Ninh Bình như Nguyễn Hoàng Đức hay Geovane Magno toả sáng.

Về lực lượng, SLNA thiếu Cao Văn Bình do nhận thẻ đỏ trong trận đấu với HAGL vòng 21. Ninh Bình trong khi đó có đủ lực lượng mạnh nhất, đảm bảo hướng đến một chiến thắng.

Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 16/5 trên sân vận động Vinh.

Đội hình dự kiến SLNA vs Ninh Bình

SLNA: Hữu Hậu, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Thanh Đức, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Quang Vinh, Mạnh Quỳnh, Moore, Olaha, Văn Lương.

Ninh Bình: Thế Tài; Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane, Gia Hưng, Quốc Việt, Friday.

Dự đoán tỷ số: SLNA 0-2 Ninh Bình

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

