Chính thức khởi động giải chạy học sinh Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt

Giải chạy học sinh S-Race 2026 với thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt" chính thức khởi tranh với chặng mở màn tại Cà Mau, thu hút sự tham gia của hơn 12.000 vận động viên.

Sáng 16/5, S-Race Cà Mau là chặng mở màn của S-Race 2026, đã thu hút sự tham gia của hơn 12.000 người, bao gồm 4.200 học sinh, thầy cô, phụ huynh tại sự kiện trực tiếp tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và 8.200 vận động viên tại 15 điểm hưởng ứng thuộc các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

S-Race Cà Mau gồm nội dung thi đấu dành cho ba nhóm tuổi: học sinh Tiểu học (6 - 11 tuổi); học sinh THCS (11 - 15 tuổi); học sinh THPT (15 - 18 tuổi), với cự ly từ 1 km đến 3 km, 6 nội dung thi đấu với tổng giá trị giải thưởng lên tới 142 triệu đồng.

Cùng với hoạt động thi đấu, S-Race Cà Mau tạo nên không khí một ngày hội thể thao với hoạt động S-Race Family và S-Race School, bên cạnh thử thách trực tuyến S-Race Family Online cùng chiến dịch “Nhà mình yêu thể thao", mang đến chuỗi trải nghiệm thể thao học đường sôi động, góp phần xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và lối sống lành mạnh của cả gia đình.

Những năm qua, S-Race không chỉ là một giải chạy, mà đã trở thành biểu tượng cho sự quan tâm toàn diện tới thế hệ trẻ Việt Nam, từ sức khỏe thể chất, tinh thần đến việc hình thành lối sống tích cực, năng động.

Các bạn học sinh tham dự lễ công bố S-Race 2026.

Năm 2026 đánh dấu một bước tiến đặc biệt của S-Race khi lần đầu tiên mở rộng tới lứa tuổi mầm non. Đây không chỉ là sự mở rộng về quy mô, mà còn thể hiện tư duy đầu tư cho tương lai ngay từ những năm đầu đời.

Năm 2026, S-Race tổ chức 02 sự kiện chính tại Cà Mau (16/5) và Đà Nẵng (14/11) cùng đa dạng các hoạt động trực tiếp và trực tuyến, các chiến dịch đồng hành hấp dẫn dành cho hơn 23 triệu học sinh, gia đình, trường học tại 34/34 tỉnh, thành trên khắp Việt Nam. Không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, giải chạy còn góp phần hỗ trợ bồi dưỡng nhân cách học sinh, sinh viên, đồng thời mang theo những giá trị sẻ chia, hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các chiến dịch truyền thông đặc biệt về dinh dưỡng học đường, vận động khoa học, lồng ghép giá trị văn hóa, lịch sử đất nước nhằm giáo dục, nuôi dưỡng giá trị nhân văn để các em trưởng thành toàn diện, từ đó khẳng định vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa khát vọng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”.