S-Race Cần Thơ 2025: Bước chuyển mình vào kỷ nguyên mới

S-Race Cần Thơ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Cần Thơ, Công ty Truyền thông Unicomm và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức nhằm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 641/QĐ-TTg về Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và Quyết định số 1660/QĐ-TTg về Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phố Cần Thơ mới là nơi hội tụ của 3 tỉnh thành - thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang. Sự kiện S-Race Cần Thơ ghi dấu hoạt động thể thao học đường đầu tiên của khu vực sau sáp nhập, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự kết nối chặt chẽ giữa các địa phương.

Cung đường chạy vui vẻ ở hạng mục thi đấu nữ THPT (Ảnh BTC)

S-Race Cần Thơ cũng là dịp để cùng nhìn lại hành trình tự hào 5 năm qua của dự án – đồng thời mở ra một chặng đường mới, nơi thể thao học đường tiếp tục được phát huy như một nền tảng quan trọng của giáo dục toàn diện.

Khu vực triển lãm Hành trình S-Race 5 năm thu hút chú ý của nhiều thầy cô và học sinh tại sự kiện (Ảnh BTC)

Các nội dung thi đấu của S-Race Cần Thơ được chia theo 3 nhóm tuổi: học sinh Tiểu học (6 - 11 tuổi); học sinh THCS (11 - 15 tuổi); học sinh THPT (15 - 18 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng Mười căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng S-Race Cần Thơ là 132 triệu đồng.

Cùng với hoạt động thi đấu, S-Race Cần Thơ tạo nên không khí một ngày hội thể thao sôi động với hoạt động chạy hưởng ứng S-Race Family và S-Race School của số lượng cha mẹ - con cái, thầy cô - học trò, các khu trải nghiệm thể thao học đường, sự tham gia hào hứng của hàng trăm đại sứ S-Race.

Không khí sôi nổi tại khu trải nghiệm thể thao học đường (Ảnh BTC)

Bên cạnh S-Race Cần Thơ, S-Race School Online 2025 – thử thách chạy bộ trực tuyến lớn nhất dành cho học sinh Việt Nam cũng vừa khép lại với những con số ấn tượng. Xuyên suốt 30 ngày (01/10 - 30/10), 158.879 học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên trường học trên khắp cả nước đã cùng nhau viết nên một hành trình đầy cảm xúc. Tổng cộng, các vận động viên đã chinh phục 2.703.173 km - tương đương hàng tỷ bước chạy vì sức khỏe, vì năng lượng tích cực và vì cộng đồng. Kết quả này đã vượt qua con số từng xác lập kỷ lục thế giới của S-Race năm 2024.

Tiếp tục đồng hành cùng S-Race 2025, Tập đoàn TH mong muốn khẳng định cam kết đồng hành cùng Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 cũng như lan toả tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

“Tập đoàn TH rất vui mừng khi tiếp tục đồng hành cùng S-Race - giải chạy học đường dành cho học sinh, sinh viên lớn nhất Việt Nam. Chúng tôi luôn kiên định với sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt” - hướng đến việc nâng cao thể chất, trí tuệ cho thế hệ tương lai thông qua dinh dưỡng sạch, lối sống lành mạnh và tinh thần thể thao tích cực.”, ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH chia sẻ.

Ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC)

Với khát vọng “Vì tầm vóc Việt” và các giá trị cốt lõi “Vì hạnh phúc đích thực, “Vì sức khỏe cộng đồng”, Tập đoàn TH đã tiên phong khởi xướng và đồng hành với nhiều chương trình, dự án lớn về dinh dưỡng, sức khỏe như Đề án Dinh dưỡng người Việt; Chương trình Sữa học đường quốc gia; Chương trình Sức khỏe học đường; Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh;...