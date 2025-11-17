10.322 chiến binh chạy 'Vì tầm vóc Việt' tại S-Race Cần Thơ

Sáng ngày 15/11, S-Race Cần Thơ đã bùng nổ năng lượng với 10.322 học sinh, thầy cô và phụ huynh tham gia tại sự kiện trực tiếp cùng 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố. Không khí thể thao học đường lan tỏa mạnh mẽ, đánh dấu hành trình S-Race 2025 đầy cảm hứng với thông điệp “Vì tầm vóc Việt”.

Năm 2025 cũng đánh dấu năm thứ 3 Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) đồng hành cùng S-Race với vai trò Đối tác thiện nguyện. Chỉ tính riêng năm 2025, tổng số tiền Quỹ đóng góp thông qua các hoạt động của S-Race đã lên tới 751.747.800 đồng. Sau 3 năm, hàng triệu bước chạy của các vận động viên đã được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt quy đổi thành gần 1,6 tỷ đồng để hỗ trợ điều trị khuyết tật vận động cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

S-Race không chỉ là một sân chơi thể thao mà còn là một hoạt động giáo dục giúp truyền đi thông điệp về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ.

“Con rất là vui khi giành được giải Nhất. Vừa được rèn luyện thể thao và cùng các bạn ở đây giúp các bệnh nhi, niềm vui của con càng được nhân đôi hơn” - Bạn Tạ Võ Như Phúc, học sinh Trường TH Trần Quốc Toản, Giải Nhất hạng mục nữ Tiểu học, rạng rỡ chia sẻ sau khi nhận giải.

Đây cũng là dịp để tăng sự gắn bó, thân thiết giữa thầy cô giáo và các em học sinh, giữa phụ huynh và các con. Hình ảnh thầy cô và bố mẹ chạy cùng con, cùng nắm tay nhau bứt tốc về đích hay đứng dọc đường cổ vũ đã tạo nên một không gian sôi động và đầy ắp cảm xúc.

“Tôi thấy đây là một sự kiện rất ý nghĩa. Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội để hai mẹ con có thêm thời gian vui vẻ bên nhau, đồng thời giúp tôi dạy con về tinh thần sẻ chia và biết giúp đỡ bạn bè đồng trang lứa” - Chị Mỹ Linh, phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, cho biết.

S-Race Cần Thơ còn là dịp để cùng nhìn lại hành trình tự hào 5 năm qua của dự án - đồng thời mở ra một chặng đường mới, nơi thể thao học đường tiếp tục được phát huy như một nền tảng quan trọng của giáo dục toàn diện. Qua hành trình 5 năm, S-Race đang từng bước hoàn thiện một hệ sinh thái thể thao học đường toàn diện, nơi thể thao trở thành nhịp sống thường nhật và là nền tảng cho một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, tự tin và bền bỉ hơn.

S-Race Cần Thơ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Cần Thơ, Công ty Truyền thông Unicomm và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức, nhằm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 641/QĐ-TTg về Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và Quyết định số 1660/QĐ-TTg về Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn TH tiếp tục là đơn vị đồng hành xuyên suốt của S-Race với mong muốn khẳng định cam kết chung tay cùng các ban bộ ngành thúc đẩy chuỗi hoạt động nhằm nâng cao tầm vóc Việt, lan toả tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.