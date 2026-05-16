Nhận định Hải Phòng vs Becamex TPHCM, 18h00 ngày 16/5: Hai kẻ cùng khổ gặp nhau

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Becamex TPHCM, vòng 23 LPBank V-League 2025/26 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Phong độ của CLB Hải Phòng trong 5 trận gần đây ở V.League đáng thất vọng. Nhưng màn trình diễn của Becamex TPHCM không khá hơn.

Nhận định trước trận Hải Phòng vs Becamex TPHCM

Trên bảng xếp hạng V.League, Hải Phòng đã rơi xuống thứ 7. Đội bóng đất cảng ôm mộng chen chân vào nhóm cạnh tranh huy chương, sau khi đã chắc suất trụ hạng. Nhưng càng về cuối mùa giải, Hải Phòng càng chơi thất vọng. Họ có thể lún sâu hơn nữa khi đã chia tay HLV Chu Đình Nghiêm.

Becamex TPHCM đang đứng cận kề vị trí "cầm đèn đỏ" ở V.League. Đội bóng đất thủ chỉ hơn SHB Đà Nẵng và PVF-CAND 4 điểm. V.League vẫn còn 4 vòng đấu, do đó Becamex TPHCM không thể chủ quan. Thầy trò HLV Ueno Nobuhiro bắt buộc giành điểm trên sân Lạch Tray để tiến gần mục tiêu trụ hạng.

Hải Phòng thua Ninh Bình 1-2 ở trận đấu gần nhất. 5 trận đã qua, đội bóng đất Cảng thắng một, hòa một và thua 3. Từ vị trí vẫn còn cửa chen chân vào tốp 3, Hải Phòng giờ đã kém Ninh Bình 13 điểm. Thầy trò HLV Đặng Văn Thành giờ chỉ còn mục tiêu là cố gắng từng trận và giành kết quả tốt để không bị rơi sâu hơn nữa trên bảng xếp hạng.

Đối đầu với một Hải Phòng đang khủng hoảng phong độ là cơ hội để Becamex TPHCM giành ít nhất kết quả hòa, thậm chí là chiến thắng. Vấn đề chỉ là đội khách làm cách nào để không thua trước Hải Phòng, khi phong độ của họ cũng phập phù. Mọi thứ càng khó khăn cho Becamex TPHCM khi họ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Việt Cường ở trận này do án treo giò.

Phong độ, thành tích đối đầu Hải Phòng vs Becamex TPHCM

Becamex TPHCM thua Đà Nẵng 0-2 ở trận ra sân gần nhất tại V.League. Đó là cú sảy chân tai hại của thầy trò HLV Nobuhiro, qua đó khiến Becamex TPHCM cận kề vị trí đá play-off trụ hạng, thậm chí là rớt hạng thẳng. Trước đó, họ hòa liên tiếp 2 trận trước Thanh Hóa và Nam Định, xa hơn nữa là thua Hà Nội và Ninh Bình.

Thành tích đối đầu giữa 2 CLB đang cân bằng. 5 trận gặp nhau đã qua, mỗi đội có 2 chiến thắng và một hòa. Lần gần nhất đối đầu nhau trên sân của Becamex TPHCM, họ đánh bại Hải Phòng 2-1. Về cơ bản, Becamex TPHCM sẽ không ngán ngại Hải Phòng cả về phong độ và chất lượng đội hình.

Thông tin lực lượng Becamex TPHCM vs Hải Phòng

Becamex TPHCM thiếu vắng Việt Cường là tổn thất cực lớn. Tuyển thủ Việt Nam đang là chân săn bàn hiệu quả nhất của đội bóng đất Thủ, đồng thời là cảm hứng chính trong những pha tấn công của đội nhà. Khi cầu thủ Becamex TPHCM triển khai tấn công, họ sẽ chú ý bước chạy của Việt Cường đầu tiên. Sẽ không dễ để HLV Nobuhiro tìm thấy phương án thay thế Việt Cường hữu hiệu.