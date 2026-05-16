Công bố giải vô địch các Câu lạc bộ Golf tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất

Ngày 16/5, Hội Golf tỉnh Bắc Ninh họp báo công bố Giải vô địch các Câu lạc bộ Golf tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, tranh Cup TĐC với chủ đề kết nối cộng đồng Golfer Bắc Ninh - Hướng tới một sân chơi thường niên chuyên nghiệp, gắn kết và giàu bản sắc.

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên một giải đấu golf quy mô cấp tỉnh được tổ chức dành riêng cho các câu lạc bộ golf đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Giải đấu hướng tới xây dựng sân chơi thể thao chuyên nghiệp, tăng cường kết nối cộng đồng golfer địa phương và thúc đẩy phong trào golf phát triển mạnh mẽ tại Bắc Ninh cũng như khu vực phía Bắc.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc giải sẽ diễn ra ngày 25/7/2026 tại Corn Hill Golf & Resort. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên sẽ khởi tranh theo hình thức shotgun đồng loạt. Trong khuôn khổ giải, các đội thi đấu theo nhiều thể thức như Four-ball, Four-some và Singles Match, chia theo các bảng handicap từ A đến E.

Ban tổ chức cho biết Handicap Index của các vận động viên được tính dựa trên dữ liệu thi đấu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2026 đến 1/6/2026 nhằm đảm bảo tính công bằng và chuyên môn cho giải đấu.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Đội vô địch sẽ nhận cúp cùng 90 triệu đồng tiền mặt; đội á quân nhận 60 triệu đồng và đội xếp thứ ba nhận 30 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải dành cho đội có số lượng tập luyện nhiều nhất với quà tặng từ Corn Hill Golf & Resort.

Tại buổi họp báo, đại diện các câu lạc bộ golf và báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác chuyên môn, tiêu chí đăng ký vận động viên và cơ cấu phân bảng thi đấu.

Trả lời các ý kiến tại họp báo, đại diện ban tổ chức khẳng định giải đấu sẽ được vận hành bởi đội ngũ trọng tài đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm tuân thủ đầy đủ luật và điều lệ nhằm giữ vững tính công bằng, minh bạch.

Ban tổ chức cũng áp dụng cơ chế đăng ký mở, cho phép các câu lạc bộ linh hoạt bổ sung vận động viên trong và ngoài tỉnh để khắc phục khó khăn về nhân sự. Đồng thời, quy định đội hình thi đấu và điều chỉnh tee box theo chuẩn cũng được áp dụng nhằm tạo sự cân bằng giữa các golfer tham dự.