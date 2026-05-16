Vào bán kết U17 châu Á, truyền thông Trung Quốc có ý coi nhẹ U17 Việt Nam

TPO - Trận tứ kết giải U17 châu Á 2026 vừa khép lại với kịch bản không nhiều người dám nghĩ tới khi U17 Trung Quốc lội ngược dòng, thắng ngoạn mục 3-1 ngay trên sân của U17 Saudi Arabia. Khi nói về 2 đối thủ đang chờ đợi là U17 Việt Nam/U17 Australia, truyền thông xứ tỷ dân tỏ ra khá coi nhẹ.

Tờ Sohu nhấn mạnh: “Với chiến thắng 3-1 trên sân Saudi Arabia, bóng đá Trung Quốc đã chấm dứt 22 năm chờ đợi. Đội tuyển U17 có lần đầu tiên lọt vào bán kết giải vô địch U17 châu Á kể từ 2004.

Giờ đây, đội rất tự tin giành vé vào chung kết. Đối thủ của U17 Trung Quốc sẽ là U17 Việt Nam hoặc U17 Australia, 2 đội sẽ đá trận tứ kết vào rạng sáng 17/5. Bất kể đội nào tiến vào bán kết, sức mạnh tổng thể của họ đều là khá yếu, và U17 Trung Quốc chắc chắn tự tin sẽ lọt vào chung kết”.

Đây là nhận xét khá bất ngờ vì trong số 8 đội lọt vào tứ kết giải châu Á, U17 Trung Quốc là đội có kết quả thi đấu kém nhất vòng bảng (3 điểm, hiệu số -2). Trên hành trình đã qua, U17 Trung Quốc thậm chí thua cả U17 Indonesia. Họ chỉ đi tiếp nhờ chỉ số phụ tốt hơn U17 Qatar và U17 Indonesia.

U17 Trung Quốc ngược dòng thắng U17 Saudi Arabia

Nhưng màn thể hiện của U17 Trung Quốc trước chủ nhà U17 Saudi Arabia có lẽ đã tiếp tự tin lớn để truyền thông nước nhà lạc quan. Dưới sức ép khổng lồ từ hàng vạn khán giả nhà tại Riyadh, đêm qua U17 Trung Quốc đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, sự lỳ lợm đáng kinh ngạc.

Họ chỉ cầm bóng 35% song vượt trội trong khâu tổ chức tấn công. Đội tuyển này dứt điểm 15, hơn chủ nhà (11), trúng đích 7 (vượt trội so với chỉ 2 bên phía U17 Saudi Arabia). Bản lĩnh của lứa U17 Trung Quốc thể hiện rất rõ ràng sau khi họ bị chọc thủng lưới từ sớm. Thay vì đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ trong sự nôn nóng, họ lùi sâu, bịt kín các khoảng trống và chắt chiu từng cơ hội phản công.

Sự kiên nhẫn đó đã được đền đáp ở những phút bù giờ cuối hiệp 1. Và bàn thắng này cũng mở đường cho chuỗi thăng hoa của đội tuyển trẻ xứ tỷ dân. Họ ghi liền 2 bàn trong hiệp 2 để khép lại trận đấu với kết quả 3-1, cho phép U17 Trung Quốc lên tinh thần trước bán kết. Đêm nay, họ sẽ biết đâu sẽ là đối thủ của mình ở vòng đấu tiếp theo.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

​