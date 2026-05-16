Tài năng trẻ châu Phi mất cơ hội dự World Cup 2026 vì… bố

TPO - Tiền đạo 19 tuổi Louey Ben Farhat vừa gây bất ngờ khi không chấp hành lệnh triệu tập đội tuyển Tunisia để chuẩn bị cho World Cup 2026. Dường như gia đình cầu thủ này đã ngăn cản giấc mơ thi đấu ở sự kiện lớn nhất hành tinh của anh.

Điểm nhấn của sự kiện tuyển Tunisia công bố danh sách dự World Cup 2026 hôm qua không nằm ở những gương mặt được xướng tên, mà lại tập trung vào sự vắng mặt đầy tranh cãi của tiền đạo trẻ Louey Ben Farhat - người đã thẳng thừng từ chối cơ hội đại diện cho đội tuyển quốc gia tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thông thường, việc lỡ hẹn với World Cup là nỗi buồn lớn đối với bất kỳ cầu thủ nào. Thế nhưng, trường hợp của Ben Farhat lại đi ngược lại hoàn toàn. Theo chia sẻ của HLV trưởng Sabri Lamouchi, cha của cầu thủ này đã gọi điện cho ông vào sáng thứ Sáu để từ chối lệnh triệu tập với lý do "còn quá sớm" để con trai ông tham dự một giải đấu tầm cỡ như vậy.

Chiến lược gia 54 tuổi chia sẻ lại tình huống trong sự ngỡ ngàng: "Tôi thực sự bị sốc. Sau đó, tôi đã cố gắng gọi lại trực tiếp cho Louey nhưng cậu ấy không bắt máy. Tôi tiếp tục gọi cho cha cậu ấy nhưng cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Đây rõ ràng là một sự thiếu tôn trọng! Đối với tôi, vụ việc này coi như đã khép lại”.

Ben Farhat mới khoác áo tuyển Tunisia 2 trận

Louey Ben Farhat năm nay 19 tuổi, sinh ra tại Waiblingen (Đức) và đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho Karlsruhe tại giải hạng Hai Đức. Ở mùa giải vừa qua, tài năng trẻ này đã để lại dấu ấn khi ghi được 6 bàn thắng sau 19 lần ra sân. Trước đó, chính HLV Lamouchi đã trao cơ hội ra mắt đội tuyển Tunisia cho Ben Farhat trong đợt tập trung vào cuối tháng 3. Anh đã góp mặt trong chiến thắng 1-0 trước Haiti và trận hòa 0-0 trước Canada.

Việc một cầu thủ trẻ từ chối cơ hội ngàn vàng được thi đấu tại World Cup khiến truyền thông không khỏi bất ngờ. Giả thuyết lớn nhất được đưa ra là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Karlsruhe đang nuôi tham vọng khoác áo đội tuyển quốc gia Đức trong tương lai.

Ben Farhat mang 2 quốc tịch Đức và Tunisia. Do trước đó mới chỉ thi đấu các trận giao hữu dưới màu áo Tunisia, cánh cửa chơi cho "Cỗ xe tăng" vẫn hoàn toàn rộng mở với Ben Farhat.

Dù nguyên nhân sâu xa là gì, hành động từ chối cống hiến cùng thái độ cắt đứt liên lạc từ phía gia đình Ben Farhat đã để lại ấn tượng rất xấu. Tuyển Tunisia giờ đây sẽ hướng tới World Cup 2026 cùng những cái tên sẵn sàng cống hiến hết mình, gác lại ồn ào về một sao trẻ vừa ngoảnh mặt với đội tuyển.