Dự án thể thao học đường kỷ lục thế giới khởi động hành trình 2026 tại Cà Mau

S-Race Cà Mau do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Cần Thơ, Công ty Truyền thông Unicomm và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức nhằm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 641/QĐ-TTg về Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

S-Race - dự án thể thao học đường xác lập kỷ lục thế giới, mở đầu hành trình 2026 tại Cà Mau với bước mở rộng ý nghĩa khi lần đầu tiên ghi nhận sự tham gia của học sinh mầm non, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái thể thao học đường toàn diện, nơi gia đình và nhà trường cùng đồng hành, nuôi dưỡng thói quen vận động cho học sinh ở mọi lứa tuổi. S-Race Cà Mau thu hút sự tham gia của 4.200 học sinh, thầy cô, phụ huynh tại sự kiện trực tiếp tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và 8.200 vận động viên tại 15 điểm hưởng ứng thuộc các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

S-Race Cà Mau khởi động hành trình S-Race 2026

Các nội dung thi đấu của S-Race Cà Mau được chia theo 3 nhóm tuổi: học sinh Tiểu học (6 - 11 tuổi); học sinh THCS (11 - 15 tuổi); học sinh THPT (15 - 18 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng Mười căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng S-Race Cà Mau là 142 triệu đồng.

S-Race Cà Mau còn mang đến những khoảnh khắc của sự gắn kết. Phần chạy mở rộng S-Race Family và S-Race School, với sự tham gia của 1.400 học sinh cùng phụ huynh và giáo viên đã tạo nên hình ảnh đầy ý nghĩa với những cái nắm tay cùng nhau về đích, lan tỏa thông điệp “Vì tầm vóc Việt” tới cộng đồng.

Những cái nắm tay đồng hành trên đường chạy S-Race Family

Thông điệp “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh - Vì tầm vóc Việt” của giải chạy cũng chính là khát vọng và mục tiêu mà Tập đoàn TH đã theo đuổi suốt 15 năm qua. Đây chính là sứ mệnh nâng cao thể lực và tầm vóc thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Qua S-Race, Tập đoàn TH nối dài chuỗi hành động vì sức khỏe học đường, thể hiện quyết tâm và những bước đi cụ thể nhằm cải thiện dinh dưỡng và thể chất cho trẻ em, hướng tới sự nghiệp xây dựng “thế hệ vàng” tương lai cho Việt Nam.

Ban tổ chức trao bảng vinh danh cho tỉnh Cà Mau và Tập đoàn TH – các đơn vị đồng hành tổ chức giải

Với mục tiêu “Vì tầm vóc Việt” và các giá trị cốt lõi “Vì hạnh phúc đích thực, “Vì sức khỏe cộng đồng”, Tập đoàn TH đã khởi xướng và đồng hành với nhiều chương trình, dự án lớn về dinh dưỡng, sức khỏe như Đề án Dinh dưỡng người Việt; Chương trình Sữa học đường quốc gia; Chương trình Sức khỏe học đường; Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh;...

Đồng hành cùng S-Race, Nhà tài trợ vàng TH MISTORI mang tới Thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI và Thức Uống Sữa Lúa Mạch Có Thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới. Bộ sản phẩm kết hợp sữa tươi đạt chuẩn của TH, nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và thạch dừa giòn ngon là thức uống có hương vị thơm ngon cung cấp dưỡng chất và năng lượng giúp trẻ luôn sẵn sàng cho mọi hoạt động hàng ngày. Bộ sản phẩm còn được bổ sung các vi chất gồm vitamin B6, B12, acid folic và calci tốt cho sức khỏe của trẻ.