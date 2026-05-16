Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026: Hành trình đăng quang của U14 Hà Nội

Trận chung kết Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đã khép lại sau màn sút penalty căng thẳng. Các cầu thủ U14 Hà Nội là những người bản lĩnh hơn để giành chức vô địch sau khi vượt qua U14 Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Trận chung kết của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 trở nên hấp dẫn, sôi động hơn khi có sự xuất hiện của ông Park Hang – seo (nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam), hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đều nhập cuộc tương đối thận trọng. Phút 12, bàn thắng đã ở rất gần với đội bóng xứ Nghệ khi Đăng Đạt có pha dứt điểm chéo góc buộc thủ thành Thành Đạt phải trổ hết tài năng để cản phá.

Hai đội tranh tài

Chơi có phần lép vế trong hiệp 1, sang hiệp 2, mọi thứ đã khởi sắc hơn với U14 Hà Nội - tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn với những tình huống hãm thành đầy nguy hiểm. Cả hai đội bước vào loạt sút 11m khi hòa nhau với tỷ số 0-0. U14 Hà Nội đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2 trên chấm penalty để đăng quang ngôi vị quán quân.

Trước đó, ở trận tranh hạng 3, U14 PVF đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước U14 Malaysia. Bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, U14 PVF đã rượt đuổi tỷ số với đối phương trước khi khép lại 60 phút thi đấu chính thức với tỷ số 3-3. Trên chấm 11 m, họ đã xuất sắc vượt qua đối thủ với tỷ số 4-2, qua đó giành hạng 3 chung cuộc.

Tại lễ bế mạc, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, Festival đã cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn, những khoảnh khắc đầy cảm xúc, để lại ấn tượng mạnh mẽ. Sự kiện đã minh chứng cho sự đúng đắn trong định hướng phát triển văn hóa, thể thao, du lịch hội nhập quốc tế của tỉnh Gia Lai.

U14 Hà Nội đã giành chức vô địch với phần thưởng 20.000 đô la Mỹ.

Ông Hiếu hy vọng giá trị của Festival sẽ được lan tỏa rộng rãi, qua đó phát hiện thêm nhiều cầu thủ trẻ tài năng cho nước nhà”.

“Sau những ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng và đầy cảm xúc, Festival Bóng đá trẻ Quốc tế Gia Lai 2026 đã thực sự trở thành một điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 “Đại ngàn chạm biển xanh””, ông Hiếu cho hay.

Ông Hiếu nhận định, với tinh thần đoàn kết, trung thực và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, mọi người đã được chứng kiến nhiều trận cầu hấp dẫn, nhiều pha bóng đẹp mắt cùng những khoảnh khắc đầy cảm xúc đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả và người yêu bóng đá. Quan trọng hơn hết, giải đấu đã trở thành môi trường quý báu để các cầu thủ trẻ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa trên con đường thể thao chuyên nghiệp. Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, Festival còn góp phần lan tỏa tinh thần hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, các địa phương và các thế hệ trẻ.

Các cầu thủ U14 Hà Nội ăn mừng với cúp vàng.

Festival Bóng đá trẻ Quốc tế Gia Lai 2026 cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương xã hội hóa thể thao. Thành công của giải đấu có được nhờ sự đồng hành tích cực của Công ty Cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai, sự phối hợp chuyên môn chặt chẽ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Thành công của Festival Bóng đá trẻ Quốc tế Gia Lai 2026 tiếp tục khẳng định định hướng đúng đắn của tỉnh Gia Lai trong việc phát triển thể thao gắn với du lịch, văn hóa và hội nhập quốc tế. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Gia Lai tiếp tục tổ chức những sự kiện thể thao quy mô lớn trong thời gian tới, từng bước xây dựng thương hiệu thể thao – du lịch đặc trưng của địa phương.