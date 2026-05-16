Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Nguyễn Hoàn

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Ánh (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (SN 1990, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đồng thời, khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Trước đó, tối 14/5, nguồn tin của PV cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Đức Phong (SN 1991, ở phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (SN 2002, ở phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về 2 tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, ở Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CAHP

Theo điều tra ban đầu, cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) do Đoàn Thúy An quản lý, sử dụng, khai thác kinh doanh.

Từ 7-9/5, An mời bạn là ca sĩ Miu Lê, Khương An, Đức Phong và Minh Trang xuống chơi. Phong đã rủ thêm Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp (nước vui, ketamine) để cả nhóm sử dụng.

Đêm 9/5, tại cơ sở lưu trú thuộc bãi tắm Tùng Thu, Phong và Nam lấy ma túy tổng hợp ra chế cho cả nhóm sử dụng đến sáng hôm sau. Vài giờ sau, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng, như: đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ… và túi nilon chứa ma túy. Tiến hành xét nghiệm, kết quả thể hiện cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

