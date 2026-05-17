Phó Chủ tịch nước: Biên phòng Phú Quốc không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Nhật Huy

TPO - Thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân tại Phú Quốc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu, thời gian tới, lực lượng biên phòng tiếp tục chủ động, tăng cường dự báo, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ngày 16/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (Phú Quốc), thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông cho biết, đơn vị quản lý đoạn biên giới biển dài gần 23km, với hơn 79.000 nhân khẩu sinh sống trên địa bàn. Đây là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế biển. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đặc khu Phú Quốc nhanh chóng vận hành ổn định. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), tai nạn trên biển, ma túy, trộm cắp và khiếu kiện đất đai.

Thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2025-2026, Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông đã chủ động phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo; đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới biển.

Đơn vị phối hợp lực lượng kiểm ngư và chính quyền địa phương tuần tra, ngăn chặn khai thác hải sản trái phép theo quy định IUU. Từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp xác minh 25 vụ việc liên quan 23 tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình trên biển từ 6 giờ trở lên; tiếp nhận, xử lý 5 vụ tai nạn thuyền viên trên biển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng tranh Bác Hồ cho Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông đạt được thời gian qua; khẳng định lực lượng Bộ đội Biên phòng đang phát huy tốt vai trò “lá chắn thép” nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu, thời gian tới, lực lượng biên phòng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình an ninh biên giới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tăng cường dự báo, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh học tập, rèn luyện, nhất là năng lực chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Biên phòng tham mưu hiệu quả cho địa phương trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại khu vực biên giới biển đảo.

#Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân #Bộ đội Biên phòng #Phú Quốc #An Giang #bảo vệ chủ quyền biển đảo

