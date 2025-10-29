Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phó Chủ tịch nước: 'Khen thưởng cần đổi mới toàn diện, kịp thời, thực chất'

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, công tác khen thưởng cần được đổi mới toàn diện, bảo đảm kịp thời, công bằng, thực chất, có giá trị nêu gương và lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Mỗi hình thức khen thưởng không chỉ để ghi nhận thành tích mà còn để tôn vinh tinh thần cống hiến, đổi mới, sáng tạo và ý thức phục vụ cộng đồng.

Sáng 29/10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030 khai mạc phiên chính thức với sự tham gia của hàng trăm đại biểu, trong đó có 321 tập thể, cá nhân điển hình được vinh danh.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của tỉnh được triển khai hiệu quả.

b1.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI.

Nổi bật như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước, thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất (trước khi sáp nhập). Quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm ước đạt 10,5%, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước.

Kết quả xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa duy trì ở nhóm dẫn đầu cả nước; Công tác y tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân được quan tâm; Công tác quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững...

b2.jpg
Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương những thành tựu nổi bật, toàn diện trong phát triển kinh tế, xã hội của Thanh Hóa với kinh tế tăng trưởng cao, quy mô mở rộng nhanh. Tỉnh cũng đạt nhiều kết quả, thành tích trong công tác thi đua khen thưởng trong 5 năm qua.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và có kết quả cụ thể.

“Công tác khen thưởng cần được đổi mới toàn diện, bảo đảm kịp thời, công bằng, thực chất, có giá trị nêu gương và lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Mỗi hình thức khen thưởng không chỉ để ghi nhận thành tích mà còn để tôn vinh tinh thần cống hiến, đổi mới, sáng tạo và ý thức phục vụ cộng đồng. Quan tâm nhiều hơn tới cơ sở, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công cho 1 tập thể, 6 cá nhân thuộc tỉnh Thanh Hóa; tặng cờ Thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể của tỉnh. Đại hội cũng vinh danh 321 điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

b5.jpg
Phó Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động cho 6 cá nhân tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng quà của Hội đồng Bảo trợ cho trẻ em tỉnh Thanh Hóa 200 triệu đồng; tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mùi, Anh hùng LLVTND Ngô Thị Tuyển, Anh hùng LLVTND Đỗ Văn Truyền.

Trước đó, chiều 28/10, tại phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030, có 321 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #khen thưởng #Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân #phát triển bền vững #thi đua yêu nước #đổi mới thi đua #công tác khen thưởng

