Tín hiệu tích cực sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Trump tới Trung Quốc

TPO - Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí mở rộng thương mại nông sản thông qua việc giảm thuế quan, giải quyết các rào cản phi thuế quan và tiếp cận thị trường, Bộ Thương mại Trung Quốc vừa cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ngày 14/5. (Ảnh: AP)

Trong thông báo đưa ra sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ Thương mại Trung Quốc các thoả thuận sẽ được "hoàn thiện càng sớm càng tốt".

Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc phải chịu thêm mức thuế 10% sau các vòng áp thuế kiểu "ăn miếng trả miếng" năm 2025, khiến kim ngạch thương mại giảm 65,7% so với năm trước, xuống còn 8,4 tỷ USD, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Ngày 16/5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cả hai bên hiện nay đều hướng tới việc thúc đẩy thương mại hai chiều, bao gồm nông sản, thông qua các biện pháp như giảm thuế quan có đi có lại với một loạt hàng hóa. Bộ này không nêu rõ đó là những sản phẩm nào.

Trung Quốc đã nối lại việc mua một số mặt hàng nông sản của Mỹ sau cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 10/2025, thực hiện cam kết mua 12 triệu tấn đậu nành vào cuối tháng 2 năm nay. Trung Quốc cũng đã mua một số lô hàng lúa mì và khối lượng lớn lúa miến của Mỹ.

Các nhà quan sát thị trường dự đoán thuế nhập khẩu đậu nành sẽ giảm 10%. Điều này có thể cho phép các nhà máy chế biến tư nhân của Trung Quốc nối lại hoạt động mua hàng bị gián đoạn trong vụ thu hoạch năm ngoái của Mỹ.

"Việc giảm thuế quan với các sản phẩm nông nghiệp sẽ đánh dấu sự bình thường hóa thương mại nông sản giữa Trung Quốc và Mỹ, cho phép bên mua thương mại quay trở lại thị trường", ông Johnny Xiang, người sáng lập công ty tư vấn AgRadar Consulting có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết hai bên đã nhất trí "giải quyết hoặc đạt được tiến bộ thực chất" về các rào cản phi thuế quan và các vấn đề tiếp cận thị trường.

Cũng theo bộ này, Trung Quốc sẽ nỗ lực giải quyết những lo ngại của Mỹ về việc đăng ký các cơ sở chế biến thịt bò và xuất khẩu gia cầm từ một số bang của Mỹ. Ngày 15/5, Bắc Kinh đã gia hạn đăng ký 5 năm cho 425 nhà máy chế biến thịt bò và phê duyệt giấy phép 5 năm mới cho 77 cơ sở khác của Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 16/5, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins viết rằng Trung Quốc đã đồng ý thực hiện các cam kết về thịt bò, bao gồm nối lại nhập khẩu từ 17 tiểu bang của Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khẳng định ​​Trung Quốc sẽ mua hàng nông sản trị giá "hàng chục tỷ" đô la Mỹ trong 3 năm tới, mặc dù 2 bên vẫn chưa công bố chi tiết về các sản phẩm cụ thể, giá trị hoặc khối lượng.