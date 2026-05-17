Thế giới

Venezuela trục xuất người từng được Mỹ trả tự do

Bình Giang

TPO - Chính phủ Venezuela đã trục xuất một người thân cận của Tổng thống Nicolas Maduro để đối mặt với quy trình tố tụng tại Mỹ. Đây là người đã được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ân xá trong vụ trao đổi tù nhân cách đây gần 3 năm.

Ông Alex Saab trong một dịp xuất hiện cùng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AP)

Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn đối với ông Alex Saab - người mà ông Maduro từng nỗ lực bằng mọi giá để đưa về nước sau vụ bắt giữ năm 2020. Giờ đây, doanh nhân gốc Colombia - lâu nay bị giới chức Mỹ gọi là “người giữ tiền” cho ông Maduro, có thể buộc phải làm chứng chống lại nhà lãnh đạo đã bảo trợ cho mình.

Ông Maduro hiện chờ xét xử tại Manhattan, với các cáo buộc liên quan ma túy. Ông bị quân đội Mỹ bắt giữ trong chiến dịch đột kích gây chấn động hồi tháng 1.

Trong thông báo ngắn ngày 16/5, cơ quan quản lý nhập cư Venezuela không nói rõ ông Saab bị đưa tới đâu, nhưng cho biết quyết định được đưa ra dựa trên nhiều cuộc điều tra hình sự đang diễn ra tại Mỹ. Thông cáo chỉ gọi ông Saab là “công dân Colombia”, có thể nhằm tránh xung đột với luật Venezuela vốn cấm dẫn độ công dân nước mình.

Sau vụ bắt giữ trước đó, ông Maduro và quyền Tổng thống Delcy Rodríguez khẳng định ông Saab là nhà ngoại giao Venezuela bị bắt trái phép trong lúc máy bay tiếp nhiên liệu trên đường tới Iran để thực hiện “sứ mệnh nhân đạo quan trọng”.

Các công tố viên liên bang Mỹ đã tiến hành điều tra trong nhiều tháng về vai trò của ông Saab, với nghi ngờ hối lộ liên quan các hợp đồng nhập khẩu thực phẩm cho chính phủ Venezuela. Cuộc điều tra xuất phát từ vụ án năm 2021, nhằm vào đối tác lâu năm của ông Saab là Alvaro Pulido.

Vụ án xoay quanh chương trình CLAP nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu như gạo, bột ngô và dầu ăn cho người nghèo Venezuela trong thời kỳ siêu lạm phát và đồng nội tệ lao dốc.

Ông Saab, 54 tuổi, mất dần vai trò sau khi ban lãnh đạo mới của Venezuela lên nắm quyền. Sau khi trở thành tổng thống lâm thời ngày 3/1, bà Rodríguez đã giáng chức ông Saab, loại ông khỏi nội các và tước vai trò đầu mối chính kết nối các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào Venezuela.

Trong nhiều tháng qua, truyền thông liên tục xuất hiện thông tin trái chiều rằng ông Saab bị giam giữ hoặc quản thúc tại gia.

Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Theo AP
