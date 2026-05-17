Khai mạc Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2

report Nơi lan toả cảm hứng, gieo thêm niềm tin và động lực cho học sinh

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ, cho biết: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ mở ra định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, mà còn truyền đi một thông điệp rất quan trọng: Tri thức, công nghệ và con người sẽ là nền tảng để Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và vươn tới tương lai giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Nghị quyết 57 cũng là lời hiệu triệu mạnh mẽ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và thế hệ trẻ Việt Nam - những người sẽ trực tiếp góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong tương lai.

“Thế giới đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, lợi thế của một quốc gia không chỉ được đo bằng tài nguyên hay quy mô dân số, mà ngày càng được quyết định bởi năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Là cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong luôn mong muốn góp phần đưa khoa học và công nghệ đến gần hơn với học sinh, sinh viên - không chỉ bằng thông tin, mà bằng trải nghiệm thực tế, bằng cảm hứng sáng tạo và những không gian kết nối học thuật ý nghĩa.

Cách đây ít ngày, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh trên cả nước”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

“Các em có mặt tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước - đúng dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Chúng tôi tin rằng, điều ý nghĩa nhất các em nhận được không chỉ là thông tin tuyển sinh, mà còn là cơ hội được trực tiếp lắng nghe các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên; được tiếp cận môi trường nghiên cứu, sáng tạo; được hình dung rõ hơn con đường nghề nghiệp và tương lai của chính mình.

Có thể sau ngày hôm nay, sẽ có những bạn quyết định theo đuổi một ngành học mới.

Có những bạn lần đầu tiên cảm thấy khoa học và công nghệ không hề xa cách.

Và cũng có thể, từ chính Ngày hội tuyền sinh này, những khát vọng khoa học đầu tiên sẽ được khơi mở.

Chúng tôi hy vọng, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ sẽ là nơi lan toả cảm hứng, gieo thêm niềm tin và động lực để các em tự tin lựa chọn con đường tương lai của mình.

Và hơn hết, sự hiện diện của quý vị đại biểu, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh hôm nay chính là sự đồng hành và tiếp sức đầy ý nghĩa dành cho các em trong một giai đoạn rất quan trọng của cuộc đời - khi mỗi lựa chọn hôm nay có thể mở ra cả một tương lai phía trước”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.