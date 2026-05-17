Khai mạc Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2

Nhiều hoạt động diễn ra tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026:
1. Tọa đàm chủ đề “Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ” với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo các trường đại học / Diễn ra từ 8h30 tại Hội trường Nguyễn Văn Hiệu, tầng 8 tòa nhà A21-USTH.
2. Chương trình tư vấn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2026 với đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng nhiều trường đại học uy tín / Diễn ra từ 9h tại Hội trường tầng 8, tòa nhà 2H-USTH.
3. Các chương trình chia sẻ về nghề nghiệp trong thời đại công nghệ số / Diễn ra từ 9h tại Hội trường tầng 1, tòa nhà 2H-USTH.
4. Trực tiếp trải nghiệm các hoạt động STEM, một giờ làm sinh viên khoa học, công nghệ / Diễn ra từ 9h tại Hội trường tầng 2, tòa nhà 2H-USTH
5. Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm nhà khoa học tương lai”.
6. Tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
7. Hoạt động tư vấn trực tiếp tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện.
"Người trẻ Việt Nam không thiếu trí tuệ, không thiếu khả năng sáng tạo và cũng không thiếu khát vọng chinh phục khoa học, công nghệ. Điều các em cần thêm chính là môi trường để trải nghiệm, cơ hội để phát triển và sự định hướng đúng đắn để có thể đi xa hơn trên con đường mình lựa chọn".
Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ, cho biết: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ mở ra định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, mà còn truyền đi một thông điệp rất quan trọng: Tri thức, công nghệ và con người sẽ là nền tảng để Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và vươn tới tương lai giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
Nghị quyết 57 cũng là lời hiệu triệu mạnh mẽ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và thế hệ trẻ Việt Nam - những người sẽ trực tiếp góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong tương lai.
“Thế giới đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, lợi thế của một quốc gia không chỉ được đo bằng tài nguyên hay quy mô dân số, mà ngày càng được quyết định bởi năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Là cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong luôn mong muốn góp phần đưa khoa học và công nghệ đến gần hơn với học sinh, sinh viên - không chỉ bằng thông tin, mà bằng trải nghiệm thực tế, bằng cảm hứng sáng tạo và những không gian kết nối học thuật ý nghĩa.
Cách đây ít ngày, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh trên cả nước”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
“Các em có mặt tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước - đúng dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.
Chúng tôi tin rằng, điều ý nghĩa nhất các em nhận được không chỉ là thông tin tuyển sinh, mà còn là cơ hội được trực tiếp lắng nghe các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên; được tiếp cận môi trường nghiên cứu, sáng tạo; được hình dung rõ hơn con đường nghề nghiệp và tương lai của chính mình.
Có thể sau ngày hôm nay, sẽ có những bạn quyết định theo đuổi một ngành học mới.
Có những bạn lần đầu tiên cảm thấy khoa học và công nghệ không hề xa cách.
Và cũng có thể, từ chính Ngày hội tuyền sinh này, những khát vọng khoa học đầu tiên sẽ được khơi mở.
Chúng tôi hy vọng, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ sẽ là nơi lan toả cảm hứng, gieo thêm niềm tin và động lực để các em tự tin lựa chọn con đường tương lai của mình.
Và hơn hết, sự hiện diện của quý vị đại biểu, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh hôm nay chính là sự đồng hành và tiếp sức đầy ý nghĩa dành cho các em trong một giai đoạn rất quan trọng của cuộc đời - khi mỗi lựa chọn hôm nay có thể mở ra cả một tương lai phía trước”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.
Dự Lễ khai mạc Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026, có:
+ GS.TS. Trần Hồng Thái - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
+ GS.TS. Chu Hoàng Hà - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
+ Anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
+ GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ Trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Thầy Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
+ Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong
+ Nhà báo Trần Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
+ GS.TS Jean-Marc Lavest - Hiệu trưởng chính Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
+ GS.TS Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
+ PGS.TS Nguyễn Hải Đăng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
+ PGS.TS Trần Đình Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
+ PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Đại học Phenikaa.
+ PGS.TS Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.
+ Thầy Nghiêm Văn Bình - Trưởng phòng Phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục – Sở GD-ĐT Hà Nội.
+ TS Trần Khắc Thạc - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Thuỷ lợi.
+ Nhà sáng lập kênh Schannel Nguyễn Lạc Huy (Huy NL).
Cùng đông đảo các bạn học sinh, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo các trường:
+ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ
+ Trường THCS&THPT Đoàn Thị Điểm
+ Trường THPT Mỹ Đình
+ Trường THPT Nguyễn Tất Thành
+ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
+ Trường THPT Đống Đa
+ Trường THPT Trung Văn
+ Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm
+ Trường THPT Yên Hoà
+ Trường THPT Nhân Chính
+ Trường THPT Hồng Quang (Hải Phòng)
+ Trường THPT Thanh Hà (Hải Phòng)
+ Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa
+ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
+ Trường THPT Tô Hiến Thành
+ Trường THPT Nguyễn Trãi
+ Trường THPT Xuân Đỉnh
+ Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa
+ Trường THPT Đại Mỗ
+ Trường THPT Tây Hồ
+ Trường THPT Phùng Khắc Khoan
+ Trường THPT Xuân Phương
Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026 diễn ra tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức.
Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ không chỉ mang đến thông tin tuyển sinh mà còn giúp học sinh có cái nhìn rõ hơn về thị trường lao động tương lai. Qua đó, nhiều bạn trẻ nhận ra, lựa chọn ngành học đúng, trúng cũng chính là cơ hội tham gia vào những lĩnh vực đang định hình tương lai xã hội.
Việc tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngay trước Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa tinh thần yêu khoa học, khơi dậy khát vọng nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới trong thế hệ trẻ.