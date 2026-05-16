Bí quyết 'ẵm trọn' điểm tối đa môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10

TPO - Cô Nguyễn Thu Hương, giáo viên dạy môn tiếng Anh, Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) đưa ra một số lưu ý đặc biệt quan trọng vào giờ chót, giúp thí sinh lấy điểm 10 trọn vẹn trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội diễn ra ngày 30-31/5 tới.

Chỉ còn 1 tuần nữa, gần 125.000 học sinh tại Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Ngoại ngữ là một trong 3 bài thi thí sinh thực hiện để lấy kết quả xét tuyển vào các trường THPT.

Theo cô Hương, điều đầu tiên đặc biệt quan trọng đối với thí sinh đó là giữ tinh thần bình tĩnh, tự tin trước kỳ thi.

Khi vào phòng thi, thí sinh cần đọc kỹ đề. Các câu trắc nghiệm có nhiều đáp án, ở mỗi câu, các em phải đọc kỹ tất cả các đáp án trước khi chọn.

"Nếu chọn đáp án này thì phải giải thích được các đáp án khác còn lại vì sao lại sai", cô Hương nói.

Với bài ngữ âm, nếu có từ khó thí sinh không được đoán bừa, thay vào đó tập trung vào 3 từ mà mình rõ nhất.

Học sinh Trường THCS Cầu Giấy trong một giờ học

Thí sinh chú ý các từ 2 âm tiết, loại từ và các từ ngoại lệ, các từ nhiều hơn 2 âm tiết cần tập trung vào cấu tạo từ (đuôi).

Cũng theo cô Hương, với bài Đọc hiểu, thí sinh phải tìm được dẫn chứng ở trong bài.

Với câu hỏi từ vựng, nếu không biết nghĩa của từ thì xét theo ngữ cảnh để xác định đó là từ mang nghĩa tích cực hay tiêu cực, từ đó loại bớt các đáp án sai.

Với câu hỏi có các đáp án cùng gốc từ thì phải xét cấu trúc cần danh từ hay tính từ.... Với câu hỏi có các đáp án cùng cấu trúc (theo sau là mệnh đề hay danh từ...), các em phải xét ý nghĩa.

Với bài sắp xếp thứ tự câu trong đoạn, xác định các câu được xếp theo trình tự thời gian hay không gian, tổng thể trước hay chi tiết trước; dựa vào các liên từ, đại từ để xác định thứ tự câu trước, câu sau.

Cô Hương đặc biệt nhấn mạnh yếu tố, thí sinh giữ vững tâm lý, không để mình bị quá căng thẳng dễ bị quên kiến thức đã học.

Nguyên tắc làm bài thi vẫn là "dễ trước, khó sau", câu nào khó quá để đến cuối cùng, tránh dồn sức cho 1-2 câu dễ mất hết thời gian.

Ngoài ra, sau khi làm xong bài thi cần kiểm tra thật kỹ lại một lần nữa để đảm bảo chắc chắn, không bỏ câu nào chưa tô đáp án.

Không dùng thành ngữ khi chưa chắc chắn

Với bài thi chuyên, lấy kết quả tuyển vào các trường THPT chuyên, cô Thu Hương lưu ý thí sinh chú ý giới từ, mạo từ trong các thành ngữ.

Bài viết luận cần mở bài ngắn gọn. Mỗi câu diễn đạt một ý trọn vẹn, rõ ràng. Kết nối với các câu trong cùng đoạn để làm rõ câu chủ đề.

Để "ăn" trọn điểm, thí sinh phải biết lấy ví dụ minh họa cụ thể, đảm bảo tính gần gũi, có giải thích đơn giản nhưng rõ ràng, mạch lạc.

Cô giáo nhắc nhở thí sinh không nên cố gắng viết câu quá dài, nhiều mệnh đề; tránh làm cho câu rối và khó hiểu. Bởi vì dù các em có cố gắng viết dài, nhiều mệnh đề cũng không được cộng thêm điểm ở phần đó.

Một trong những lưu ý quan trọng khác là thí sinh không sử dụng các thành ngữ mà mình không đảm bảo chắc chắn đúng. Ngoài ra, cần đưa ra kết luận logic, không đưa thêm chi tiết hay ý mới.

Từ nay đến kỳ thi còn không nhiều thời gian, cô Hương khuyên thí sinh ăn, ngủ khoa học, đảm bảo sức khoẻ và giữ tinh thần thoải mái.

"Thời gian này tuyệt đối không nên ôn nhiều ca, thay vào đó cần dành thời gian ở nhà để xem lại các phiếu cũ, các ghi chú, ghi lại các câu đã làm sai. Tận dụng những ngày cuối trước kỳ thi để luyện nghe từ 30 phút, đều đặn mỗi ngày", cô Hương nói.

Theo công bố của Sở GD&ĐT Hà Nội và đề thi năm 2025, môn tiếng Anh được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Mỗi phòng thi có nhiều mã đề khác nhau nhằm đảm bảo tính công bằng cho thí sinh. Mỗi đề gồm 40 câu hỏi.

Nội dung đề thi bao phủ kiến thức ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong chương trình lớp 9 gồm nhiều dạng bài

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đề thi có định hướng đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh thực tế của học sinh, không quá đánh đố nhưng vẫn có tính phân loại rõ rệt.

Cấu trúc đề sẽ gồm: Ngữ âm; Kiến thức từng vựng, ngữ pháp, giao tiếp phổ biến trong chương trình, sách giáo khoa; Viết gồm sự liên kết ngữ pháp và ngữ nghĩa của các thành phần câu, các câu, đoạn… trong văn bản và Đọc hiểu.

Ở mỗi phần, cấp độ tư duy cũng khác nhau, trong đó nhận biết chiếm 20%, thông hiểu 40%, vận dụng 40%.