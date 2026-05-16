Cơ hội rộng mở, nhưng vì sao sinh viên Công nghệ ô tô vẫn khó tìm việc?

Việc làm sau tốt nghiệp luôn là áp lực lớn với nhiều bạn trẻ. Đặc biệt ngành Công nghệ ô tô, lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhưng đòi hỏi cao về tay nghề, cơ hội không còn là yếu tố duy nhất, mà quan trọng hơn là mức độ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Ngành Công nghệ ô tô phát triển mạnh, nhưng cơ hội không dành cho tất cả

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô trong quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với doanh số toàn ngành tăng khoảng 30–36% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phục hồi rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng.

Đà tăng không chỉ đến từ xe truyền thống mà còn được thúc đẩy bởi xu hướng “điện hóa”. Sự chuyển dịch sang các dòng xe điện và hybrid đang tạo ra một chu kỳ cạnh tranh mới, đòi hỏi nguồn nhân lực kỹ thuật không chỉ đủ về số lượng mà còn phải thích ứng với công nghệ mới.

Mức lương ngành Công nghệ Ô tô dao động từ 8 - 80 triệu đồng/tháng

Tuy nhiên, nghịch lý đặt ra là dù doanh nghiệp “khát” nhân lực, nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn gặp khó khăn trong quá trình tìm việc.

Khoảng cách này chủ yếu xuất phát từ việc đào tạo chưa sát thực tế: còn nặng lý thuyết, thiếu cơ hội thực hành và tiếp cận doanh nghiệp, trong khi công nghệ thay đổi nhanh.

Bên cạnh đó, kỹ năng nghề và tác phong làm việc của một bộ phận sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu, khiến việc rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng càng trở nên cấp thiết.

Chính từ yêu cầu này, nhiều cơ sở giáo dục đã bắt đầu điều chỉnh chương trình theo hướng tăng cường trải nghiệm thực tế và gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp.

Đào tạo gắn thực tiễn - lời giải cho bài toán “học xong là làm được việc”

Theo TS. Đoàn Văn Minh - Hiệu trưởng Cao đẳng Công thương Quốc tế - ICC, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp sẽ được rút ngắn khi người học được đặt vào môi trường thực tế ngay từ sớm. Khi đó, sinh viên không chỉ “học để biết”, mà học để làm, từng bước hình thành khả năng thích nghi và phát triển bền vững trong nghề.

Nhiều cơ sở giáo dục đang điều chỉnh chương trình theo hướng tăng mạnh thực hành (lên tới khoảng 70%), giúp sinh viên làm quen sớm với môi trường làm việc.

Không chỉ vậy, các trường còn đầu tư xưởng mô phỏng, cập nhật công nghệ mới và mở rộng hợp tác doanh nghiệp để sinh viên thực tập từ sớm, từng bước hình thành kỹ năng nghề. Mô hình này đang được triển khai hiệu quả tại Trường Cao đẳng Công thương Quốc tế - ICC.

Sinh viên ICC trải nghiệm quy trình làm việc thực tế tại xưởng sản xuất của VinFast

Với định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, chương trình phân bổ tới 70% thời gian cho thực hành. Thay vì học lý thuyết thuần túy, sinh viên dành phần lớn thời gian tại xưởng, trực tiếp làm việc với ô tô, động cơ và thiết bị chẩn đoán trong môi trường mô phỏng garage thực tế. Việc “chạm tay vào máy móc” từ sớm giúp hình thành phản xạ nghề nghiệp rõ nét, thay vì chỉ học trên giấy.

Từ năm 2025, nội dung đào tạo của Trường Cao đẳng Công thương Quốc tế - ICC cũng được cập nhật theo sự thay đổi của ngành. Những công nghệ như xe điện, hybrid hay hệ thống điện - điện tử hiện đại không còn là phần tham khảo, mà trở thành nội dung học chính. Sinh viên đồng thời được tạo điều kiện tham quan, thực tập tại các showroom, xưởng dịch vụ, qua đó quan sát trực tiếp cách một quy trình kỹ thuật vận hành ngoài thực tế.

Ngay từ năm đầu, sinh viên ngành Công nghệ ô tô của ICC đã có cơ hội thực tập tại các đơn vị đối tác, thậm chí được hỗ trợ thu nhập, qua đó nâng cao tay nghề và rèn luyện tác phong làm việc.

Bên cạnh đó, lộ trình nghề nghiệp được định hướng rõ ràng, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong suốt quá trình học, giúp sinh viên chủ động tích lũy kinh nghiệm và phát triển lâu dài.

Theo ông Nguyễn Trọng Tài - Giám đốc Chi nhánh Nhà phân phối VinFast Kim Giang (Hà Nội), cách đào tạo này giúp sinh viên có thể bắt nhịp công việc nhanh hơn sau khi tốt nghiệp, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian đào tạo lại. Đây cũng được xem là một trong những hướng đi phù hợp trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi cao về kỹ năng thực tế.

