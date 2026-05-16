Các Đại học Việt Nam trên Bảng Xếp hạng theo Ngành QS World University Rankings by Subject 2026

Bảng xếp hạng theo ngành năm 2026 dựa trên dữ liệu từ 1.900 cơ sở giáo dục, tăng 300 đơn vị so với năm 2025. QS đánh giá chất lượng các trường đại học dựa trên 5 tiêu chí: Danh tiếng Học thuật (Academic Reputation), Danh tiếng với Nhà tuyển dụng (Employer Reputation), Tỷ lệ trích dẫn Trung bình trên một công bố khoa học (Citations per paper), Chỉ số H-index (H-index) đo lường năng suất và mức độ tác động của các công bố khoa học của đội ngũ giảng viên, Mạng lưới Nghiên cứu Quốc tế (IRN - International Research Network).