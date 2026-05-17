Sôi động Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2

TP - Hôm nay (17/5), khoảng 5.000 học sinh các trường phổ thông sẽ tụ về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2.

Từ sáng sớm, học sinh các trường THPT "đổ" về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để dự chương trình.

Nguyễn Vân Anh, học sinh lớp 11, Trường THTP Đống Đa chia sẻ kỳ vọng sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin hữu ích về ngành học để năm tới có quyết định sáng suốt nhất. Thời điểm này, Vân Anh đang tự nhủ học tốt kiến thức nền tảng và tìm hiểu về các ngành nghề, cơ hội việc làm trong tương lai.

"Em có năng lực nổi trội các môn Khoa học tự nhiên và đang trăn trở theo đuổi ngành Công nghệ thông tin", Vân Anh nói.

Nhiều học sinh chia sẻ sự háo hức khi lần đầu đến thăm Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam trong khuôn viên của Viện cũng như tham gia các hoạt động thú vị trong ngày hội.

Học sinh hào hứng tham gia Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất. Ảnh: Dương Triều

Các chuyên gia, nhà khoa học tin rằng, Việt Nam đang sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, và các bạn trẻ chính là những “viên ngọc ẩn trong đá”. Khi được trải qua quá trình đào tạo, các em có thể trở thành những nhân tài, nghiên cứu, sáng tạo được những sản phẩm công nghệ mới có giá trị.

Ngày hội tuyển sinh khối ngành khoa học công nghệ không chỉ mang đến thông tin tuyển sinh mà còn giúp học sinh có cái nhìn rõ hơn về thị trường lao động tương lai. Qua đó, nhiều bạn trẻ nhận ra, lựa chọn ngành học đúng, trúng cũng chính là cơ hội tham gia vào những lĩnh vực đang định hình tương lai xã hội.

Năm 2026, điều ấn tượng là nhiều trường ĐH, học viện ở Hà Nội và các địa phương khác như Thái Nguyên, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… cũng đã tham gia.

Trong đó, nhiều trường ĐH cử cán bộ, giảng viên tư vấn 1-1 cho học sinh, phụ huynh về ngành nghề, chương trình đào tạo, cung cấp thông tin tuyển sinh năm nay cũng như xu hướng trong những năm tới.

Các trường đại học coi đây là cơ hội để giới thiệu thế mạnh đào tạo, các chương trình học tiên tiến và triển vọng nghề nghiệp tới đông đảo thí sinh. Bởi trong đó, nhiều em mải miết học tập, chưa từng biết hay hình dung về các ngành, nghề sẽ học ra sao, cơ hội làm việc thế nào.

Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức.

Thời điểm này, các trường đại học đã bố trí 60 gian hàng như: Trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội), Học Viện Kỹ thuật Mật Mã, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, Đại học FPT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị…

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết, điểm khác biệt quan trọng của Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ nằm ở định hướng tổ chức chuyên biệt, tập trung vào các cơ sở đào tạo có thế mạnh về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

