Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Khởi tố vụ án liên quan đến nhóm nam nữ đánh 2 cô gái ở phố Hoàng Cầu

Thanh Hà

TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến nhóm nam nữ xô xát trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa, xảy ra vào đêm 14/5.

lien-quan.jpg
Công an làm việc với những người liên quan.

Tối 16/5, Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu, cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 15/5, trên mạng xã hội đăng tải video ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà 169 phố Hoàng Cầu, vào khoảng 23h ngày 14/5.

Theo cơ quan Công an, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy của tòa nhà.

Công an phường Đống Đa đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc gồm: N.H.M (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T. T (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); N.T. T (SN 1989, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); V.H.L và N.G.H ( cùng SN 2001, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Đoạn clip ghi lại sự việc.

Theo Công an TP Hà Nội, việc khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh trong các tình huống phát sinh mâu thuẫn. Tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.

Thanh Hà
#Xung đột xã hội tại Hà Nội #Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng #Vụ xô xát trước tòa nhà 169 phố Hoàng Cầu #Pháp luật và xử lý hành vi gây rối #Khuyến cáo giữ gìn trật tự công cộng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe