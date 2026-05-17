Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Triệu tập đối tượng livestream chửi bới, đe dọa mẹ ruột ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Sau khi đoạn livestream ghi lại cảnh một người đàn ông dùng lời lẽ thô tục, đe dọa hành hung mẹ ruột lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) đã triệu tập người này để làm rõ hành vi gây bức xúc dư luận.

Công an xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã triệu tập B.X.C. (SN 1990, trú tại địa phương) để làm rõ hành vi livestream trên mạng xã hội với nội dung chửi bới, đe dọa hành hung mẹ ruột, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, tối 15/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cắt từ một buổi phát trực tiếp của tài khoản Facebook mang tên B.X.C.

Trong clip, người đàn ông liên tục xưng hô "mày - tao" với mẹ, cầm dao chỉ trỏ, đe dọa

Theo nội dung clip, nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Người con trai có khả năng đã uống bia rượu và bị vấp vào bao tải đựng lúa đặt giữa nhà. Người mẹ trách mắng khiến hai bên xảy ra xung đột.

xu-ly-nam-thanh-nien-xay-xin-doi-danh-me-de-1.jpg
Cơ quan công an làm việc với người đàn ông dọa đánh mẹ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Kỳ Hoa đã khẩn trương vào cuộc xác minh, xác định người xuất hiện trong clip là B.X.C. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng đến làm việc, đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Đến sáng 16/5, công an đã triệu tập C. lên trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, B.X.C. thừa nhận là chủ tài khoản Facebook và là người trực tiếp thực hiện buổi livestream đang lan truyền trên mạng xã hội. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định B.X.C âm tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, C. khai trước khi phát trực tiếp đã sử dụng rượu bia nên không làm chủ được hành vi và lời nói của mình.

Theo đánh giá của cơ quan công an, dù vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng đến mức xử lý hình sự, song hành vi của B.X.C. đã vi phạm chuẩn mực đạo đức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mạng và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an xã Kỳ Hoa đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Triệu tập nam thanh niên livestream chửi bới #đe dọa mẹ ruột ở Hà Tĩnh #Công an xã Kỳ Hoa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe