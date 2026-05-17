Nghệ An bắt đầu khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân

Ngọc Tú

TPO - Tỉnh Nghệ An đã thiết lập 20 khu vực trọng điểm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cùng với sự tham gia đồng loạt của 475 trạm y tế xã, phường.

Ngày 16/5, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn tỉnh.

Đây được xem là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện bước chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, hướng tới mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe toàn diện và bền vững.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận và các đại biểu thăm hỏi, động viên người dân đến khám miễn phí.

Tham dự buổi lễ, có bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cùng đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban ngành tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã chính thức phát động chiến dịch khám sức khỏe quy mô toàn tỉnh. Đây không chỉ là một hoạt động chuyên môn y tế mà còn là một cuộc vận động xã hội sâu rộng, đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại buổi lễ.

Trong ngày đầu ra quân, Nghệ An đã thiết lập 20 khu vực khám trọng điểm cùng với sự tham gia đồng loạt của 475 trạm y tế xã, phường. Nhiều lương y, bác sĩ được huy động từ các bệnh viện tuyến T.Ư, cùng sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em T.Ư.

Khoảng hơn 10.000 người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An được khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí ngay trong ngày đầu ra quân, gồm: thăm khám tổng quát từ nội khoa, ngoại khoa đến các chuyên khoa lẻ như mắt, răng hàm mặt, sản phụ khoa. Người dân cũng được thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang cần thiết. Các đối tượng được ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch bao gồm người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, học sinh, sinh viên và người lao động thuộc nhóm nguy cơ cao.

Dự kiến trong ngày đầu ra quân, hơn 10.000 người dân sẽ được khám miễn phí.

Điểm nổi bật của chiến dịch năm nay là việc ứng dụng công nghệ số. Mọi kết quả khám đều được cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID, giúp hình thành “bản đồ bệnh tật” của tỉnh để phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách lâu dài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người. Chiến dịch này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy 'chữa bệnh' sang 'phòng bệnh', từ bị động sang chủ động”.

Phó Chủ tịch Thái Văn Thành đề nghị ngành y tế và các địa phương vào cuộc quyết liệt, không để bỏ sót đối tượng, đặc biệt là người yếu thế ở vùng sâu, vùng xa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, chiến dịch dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc là Luật Phòng bệnh (2025) và các Nghị định hướng dẫn về khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

“Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nên còn nhiều khó khăn nhưng từ năm 2027, việc cập nhật sổ sức khỏe điện tử sẽ trở thành hoạt động thường quy”, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói và kỳ vọng chương trình tại Nghệ An sẽ trở thành “điểm sáng” trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội của cả nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao tặng 50 xe đạp, 2 tivi và 20 phần quà tiền mặt cho các em học sinh nghèo vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là hành động thiết thực thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” của chiến dịch.
#Nghệ An #Bộ Y tế #miễn phí #khám miễn phí #người dân #khám sức khỏe miễn phí toàn dân #chiến dịch #khám sức khỏe #khám sàng lọc

